Demasiado é o cansaço, o esgotamento, a exaustão. Vi noite dessas um filme que me deixou mudo, embora muito falasse: "Você Não Estava Aqui". Pareceu-me que nem eu mesmo estava. A história narrava algo qual me identificava, qual identifico no dia-a-dia, qual tantos passam e vivem e sequer dão-se conta.

Consumidos por um tempo não só mecânico, da ditadura dos relógios e cronômetros e ampulhetas, mas também de um outro tempo, social e subjetivo, inóspito à vida que um dia ousou por direitos a Liberdade, a Igualdade, a Fraternidade e a Felicidade.

Sim, já não nos lembramos, talvez nem saibamos, que ser feliz constou como uma pretensão a direito inalienável dos seres humanos, de todos eles, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e velhos, pretos, amarelos, brancos, vermelhos, de qualquer religiosidade e espiritualidade, ou de religião nenhuma e espirituosidade de outro tipo, que falassem as mais diferentes línguas e linguagens da Babel humana: esperanto, latim, mandarim, creoule, catalão, huaçá, pashto, javanês ou alemão.

Mas o tempo, esse senhor implacável, que nos enruga a pele, nos prosta a coluna, nos alveja a cabeleira, nos engana pensamento e ato, nos trai a memória e os fatos, nos consome até decretar nossa finitude, não se contenta em fazer de nós seus servos involuntários, cresce voraz sobre a pequenez e brevidade do que somos e nos castiga com suas reinvenções. "Muitos temores nascem do cansaço e da solidão", vaticinou o poeta que o tempo levou cedo, mas num raro lance de empatia ou piedade, permitiu conservar sua obra perene e intermitente.

Nosso cansaço é um pouco disso: o medo de viver sem ter vivido. E, conforme o filme que roda ininterruptamente em nossas cabeças, tem sido assim.

Não temos todo o tempo do mundo, ao contrário, é o mundo que nos tem todo o tempo. O resultado? A solidão. Cansa, nos mata - "killing me softly" - com requintes de crueldade, escárnio e indiferença. Ninguém está aqui, nem ali, nem acolá, estão todos presos num não-lugar, não aquele das utopias, pois até isso virou distopia.

O cansaço queda os braços, já fracos, sem músculos, tendões e nervos, e faz tão lentos e tristes e arrastados cada um de nossos passos. Há um conjunto complexo de motivos e nenhuma razão para tamanho cansaço: deixamos de ser homens - sapiens, sábios - e nos transformamos de artesãos, artistas da técnica e da criação, primeiro em meros operários, que somente operam os maquinários, até virarmos definitivamente peças de um engenho monumental do grande capital e seu sistema ordinário.

O tempo que não possuímos não desapareceu, tampouco foi extinto, apenas foi transferido, apropriado por aqueles que triunfaram graças ao nosso desencanto, a nossa leniência (desistência?), ao nosso mal-estar.

O cansaço não é só físico ou mental, é espiritual e ideológico, é nossa sentença condenatória, nossa prisão e tortura, o cansaço é uma ferramenta de desestruturação e destruição dos últimos traços de humanidade que nos restam e que ainda insistem em tentar nos salvar da condição de mortos-vivos.

O cansaço não é só meu. Vejam nos espelhos os rostos desfigurados, reflitam em meio ao desmaio que chamamos sono, interrompido por sobressaltos e insônias que açoitam a mente e a imaginação povoadas de pesadelos despertos. O

cansaço é a economia política de uma sociedade que se mantém à força dos vis metais, seja o ouro, seja o aço.

