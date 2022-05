O casamento de Lula e o ovo da serpente

Apoie o 247

ICL

Por Hildegard Angel, para o Jornalistas pela Democracia

Eu se fosse o Lula não me casava antes da posse. Ou melhor, até casava, mas, discretamente, apenas com padrinhos e filhos presentes, ninguém mais. Um casamento à la Chico Buarque. E só festejava depois da posse, caso festejasse.

Motivos não faltam para cautela. Nesse atual contexto de terra arrasada, penúria e desolação até a mais legítima felicidade destoa. O "Brasil será feliz de novo" e "Sem medo de ser feliz" são slogans que inspiram um tempo futuro, e que para nós se concretizará somente após as urnas, com Lula eleito, e no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição de alegria pressupõe um quê de abstração, quando o estado de espírito do brasileiro é de apreensão, ansiedade por se livrar do desgoverno do crime, da fome, da maldade, e dos quadrilheiros do poder. Malta de salteadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como ser feliz, quando se faz a contagem regressiva para o fim do cumprimento dessa pena pesada, que é ter Jair Bolsonaro como Presidente da República do Brasil?

Felicidade só combina com fome na primeira consoante. Fome combina com Fake News, Falsidade, Falência, Fraude, Fanatismo, Facção, Fascismo, Flagelo, Falcatrua e, por fim, as palavras Fúnebre e Fatal, para combinar com as 700 mil mortes causadas em grande parte pelo bando quadrilheiro que transformou o Planalto em Fosso Fétido – as palavras com F andam em par com esse governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não é hora para abrir flancos. Precisamos manter nossas frentes cerradas, fortes, sem qualquer fresta em que possam infectar as defesas da democracia com insídias e especulações insólitas, cujo único objetivo é enfraquecer Lula.

Estamos pisando sobre cascas frágeis de ovos de serpentes ardilosas, que não pensam em nosso povo, pensam no Bolso. Delas.

Festejaremos a felicidade do futuro primeiro-casal, nas praças, ruas e avenidas do Brasil inteiro, todos nós, o povo brasileiro, na noite de 2 de outubro, assim que houver o resultado final das urnas eletrônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aí o Brasil será feliz de novo, aí não teremos medo da felicidade.

No presente momento temos medo, imenso medo de ser feliz e entornar o caldo de nossas esperanças de um futuro democrático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE