O choque de iluminismo barrosiano

Ano passado, quando estive em Brasília para participar do encontro da Comunidade 247, aproveitei a oportunidade de breve conversa com o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) lhe perguntei “onde os governos petistas de Lula e Dilma haviam parido os nomes que indicaram para o STF”.

Lembro disso a pretexto de que, semana passada, aqui, neste espaço, ressaltei o complacente silêncio do STF ante as constantes e ameaçadoras bravatas antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores em suas manifestações, agora conhecidas como “Coronafest” ou “Carreatas da Morte”.

No texto destaquei ipsi litteris: “O ministro Luís Roberto Barroso, por exemplo, que num passado próximo se manifestava até sobre os resultados de campeonato de várzea ou de ‘jogo de porrinha’, se reservou a uma mudez tão covarde quanto irresponsável”.

E completei: “Aliás, devo abrir um parêntese: nesse ponto, provavelmente, o excelentíssimo nos presta um grande favor, pois, nos poupa de suas platitudes e de sua mediocridade pseudo ilustrada”.

Pois é! Parece de propósito, mas não é que o indigitado reapareceu propondo um “choque de iluminismo”. Isso mesmo: um “choque”; e de “iluminismo”, pra variar (veja aqui: https://blogdacidadania.com.br/2020/05/brasil-precisa-de-choque-de-iluminismo-diz-barroso/).

Foi isso que me fez lembrar meu questionamento ao deputado Paulo Pimenta!

A história demonstra que o nível intelectual e moral dos membros do STF sempre foi muito baixo. As exceções de um Victor Nunes Leal ou de um Evandro Lins e Silva só confirmam a regra. Mas, as indicações dos governos petistas superaram as expectativas e fizeram o padrão cair ao reles do chão!

E não só do ponto de vista intelectual, pois este se corrige estudando; mas, do ponto de vista moral. Digo isso com certa preocupação vez que alguns defendem o fechamento do “Excelsior Tribunal” e não quero ser confundido com estes!

Prefiro um STF cujos um de seus membros afirme que pode “condenar um inocente sem provas, porque a literatura (sic) o permite” do que uma ditadura. Mas, os senhores e senhoras ministros e ministras devem ser um tanto mais responsáveis no que fazem e no que dizem!

Quanto ao PT, e às esquerdas em geral, deveriam ter um pouco mais de zelo em suas indicações, pois um Toffoli, um Fachin, uma Weber já seriam demais; mas, um Fux e um Barroso ficaram abaixo do razoável!

Agora, vou torcer para que o dito retome sua obsequiosa mudez ou se reserve para os autos... pelo menos!

