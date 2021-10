O corona e o presidente

Apoie o 247

Por Luciano Braga

Vou pedir um minutinho

De sua bela atenção,

Não vim pra causar intriga

E nem propor confusão,

Falar mal do presidente

Não será minha intenção.

Quero apenas debater

Um assunto muito sério,

Falar que é gripezinha

Foi um grande despautério

O Corona já levou

Milhões para o cemitério.

Mais forte que resfriado

Pior que pneumonia,

Vai entrando na garganta

Sem qualquer burocracia,

Ao atingir os pulmões

Se alastra, vira embolia.

Perigoso e invisível

Sai voando pelo ar,

No formato de gotículas

O vírus quer penetrar,

Em orifícios do rosto

Se a máscara não usar.

Você pode ser atleta

Criança, jovem ou idoso,

Empresário ou faxineiro

Desleixado ou vaidoso,

Branco, preto, azul ou rosa

Ser santo ou ser maldoso.

O Covid 19

Só não pega o presidente,

Esse tem corpo fechado

Desde o pé até o dente,

Diz que está protegido

E jamais fica doente.

O corona até tentou

Acertou alguns ministros,

Pegou até guarda-costas

Grudou em vários registros

Mas no chefe da Nação

São só relatos sinistros.

Ele disse mais de uma vez

Não existe pandemia,

Isso é coisa da imprensa

Talvez seja epidemia,

Quem não quer pegar o vírus

Basta ir à academia.

Afirmou que a reclusão

É só para gente fraca,

Todos pelo crescimento

E não seja tão panaca

O que salva é a fé

A ciência é babaca.

O corona tá calminho

Deixando o homem falar,

As besteiras que quiser

Mas quando ele se irritar,

Invadirá sua casa

Quem mandou desrespeitar!

O Covid é coisa séria

Não é bicho preguiçoso,

O seu lema é matar

Ele é ganancioso,

Não tem medo de ninguém

Eita! Que vírus teimoso!

Então siga meu conselho

Fica em casa minha gente,

Não beijar nem abraçar

Faz vida seguir em frente,

Não vá na onda do “Bozo”

Esse sim, não usa a mente.

Só pensa na economia

A vida não interessa,

Finge que tá preocupado

Que a situação estressa,

Diz que o mundo está errado

Por isso o Brasil tem pressa.

Mas do jeito que governa

Com seu clã, na falatória,

Espalhando fake vírus

Não terá escapatória,

Poderá entrar na lata

A do lixo da história.

A vacina já chegou

Vamos nos imunizar,

Contra o verme, contra o vírus

Essa dupla vai passar

Apesar das cicatrizes

Seremos muito felizes,

Um novo sol vai brilhar.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.