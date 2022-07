O covarde se mantém no cargo

Apoie o 247

Não sei se pessoas tão baixas como o despresidente carecem de biografias, como têm aventado escritores especialistas nesse tipo de obra. Ruy Castro, por exemplo, se nega a tal empreitada, rotulando o que seria uma “biografia do covarde”. Carol Pires fez o podcast “Retrato Narrado” com boa parte da história do ogro que ainda habita o Palácio do Planalto e Luiz Maklouf Carvalho já publicou “O cadete e o capitão: A vida de Jair Bolsonaro no quartel”. Talvez caiba aos sociólogos explorar e dissecar melhor esse fenômeno bolso-fascistóide, não enaltecer um ser tão desumano.

Sabemos que, desde que foi expulso do Exército pelo planejamento de atentados a bomba e se associou aos milicianos fluminenses, a única forma do despresidente se manter no poder é subvertendo as instituições e suas regras. E o faz de forma vil, covarde e às escâncaras!

Pode até ser esperançosa a previsão de isolamento do despresidente quanto a sua sanha golpista, feita por alguns analistas. No entanto, não é unânime a falta de apoio institucional a tais presunções criminosas. Aqui, nesta cidade metropolitana do interior paulista, há representantes de entidades culturais sérias que, pasmem, questionam de viva voz e explícita escrita o sistema eleitoral vigente, baseados em suas minúsculas bolhas virtuais. Sabemos que é pura má fé de tais dirigentes e que almejam interesses escusos, mas estão aí ativos e podem, sim, dar esteio aos desvarios criminosos do despresidente. Falei sobre isso em artigo local (Má fé e esperanças, Correio Popular, 5/7, A3), citando o fato em meu blog. Sem manifestações ou contestações explícitas até agora. Novamente, a rede de intrigas montada pelo gabinete do ódio está desviando a atenção dos que ainda possuem algum poder de coibir crimes eleitorais.

Assim, infelizmente, mesmo com editoriais denunciando a explícita compra de votos, eles ressoam ingênuos, pois nada aconteceu com o despresidente até agora, mesmo com dezenas de sólidos pedidos de impeachment, evidências de disparos de fake news na eleição de 2018 e crimes praticados aos borbotões nestes tristes três anos e meio. Os tribunais superiores até tentaram alertar a sociedade e os demais poderes, e mesmo indiciar despresidente, mas a compra do Parlamento falou mais alto. Tal compra se estende aos votos do eleitor, que nem a oposição se dignou a questionar ou tentar impedir. Se o despresidente não encontrar uma saída que considere honrosa e o livre da cadeia, com certeza dará o golpe para se manter no poder. Ou fará coisa pior, típica dos covardes.

