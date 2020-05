"A adesão militar ao “bolsominionismo”, espécie de “gospel-fascismo” difundido no Brasil desde 2005, a partir da farsa jurídica da AP 470, apelidada pela mídia oligárquico-corporativa de Mensalão, usada para propagação do ódio falso moralista e que serviu de base para o golpe de 2016, de consequências nefastas, já é inegável" edit

Nas últimas semanas, muitos jornalistas e militantes de esquerda vêm botando o dedo na ferida e escrevendo sobre a politização das forças armadas no Brasil (há quem fale em militarização da política).

Politização, vírgula! Pois, o termo correto deveria ser “fascistização”; cada vez mais evidente.

A adesão militar ao “bolsominionismo”, espécie de “gospel-fascismo” difundido no Brasil desde 2005, a partir da farsa jurídica da AP 470, apelidada pela mídia oligárquico-corporativa de Mensalão, usada para propagação do ódio falso moralista e que serviu de base para o golpe de 2016, de consequências nefastas, já é inegável.

Isso, aliás, vem reforçando a perspectiva de um novo golpe de Estado; este, talvez, em “estilo clássico”, na forma de um autogolpe desfechado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que já nem tenta manter qualquer discrição de seu objetivo e age abertamente para isso.

O ex-deputado José Dirceu, em artigo no Nocaute (blog do jornalista Fernando Morais), chamou-nos atenção: “Frente à crescente reprovação de seu governo pela maioria do país e ao aumento do apoio popular a seu impeachment, Jair Bolsonaro não deixa dúvidas de que pretende dar um autogolpe de Estado”. E terá apoio militar, tanto das forças armadas como das polícias. Não espaço para ilusões!

A crise sanitária, econômica e social provocada pela pandemia do coronavírus vem sendo diuturna e sistematicamente agravada pelo presidente e seu séquito como esse fito: um autogolpe. O golpe de Estado do “capitão cloroquina”!

Como criminoso que é, Jair Bolsonaro não titubeia: a cada ação golpista, segue uma aposta e/ou um blefe. Já o apontamos aqui. Quando aposta, espera a reação. Se esta não vem ou se mostra fraca, aumenta a aposta.

Quando alguma reação se apresenta, mesmo que isolada, e por acaso repercute: a aposta é transmutada em blefe. Em regra, pela negação da aposta.

Já não mais importa se na Polícia Federal; nas investigações da participação de familiares e amigos no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, seu motorista; ou se na proposta de um genocídio, com a complacência do general-ministro da Saúde.

A militarização do governo federal é evidente preparação para o autogolpe. O patético apelo dos ex-ministros da Defesa, divulgado na semana passada, não nos permite ter mais ilusões. O próprio é um alerta quanto a proporção da ameaça.

O manifesto à burrice do general-vice-presidente Hamilton Mourão é outro! Ainda que com as limitações intelectuais de sua formação militar, o tom ameaçador não nos deixa margem a dúvidas: um golpe contra a democracia está sendo urdido; e as forças armadas, se enfiaram até o pescoço nele.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.