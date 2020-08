O (des) governo BolsoMilitar mostra que o campo de disputa política no Brasil é o popular

"Se o (des)governo BolsoMilitar trai as suas bases ultraliberais e se desloca para atender a maioria de baixa renda, mesmo que com objetivos eleitoreiros (que é diferente de popular ou mesmo populista), isso reforça a tese de que o campo de disputa política com a esquerda se dá no campo popular", escreve o professor Roberto Moraes edit

Os resultados da pesquisas do Datafolha trouxeram embutidas algumas importantes questões. A professora Roseli Coelho em seu perfil no Facebook (veja aqui) pontuou algumas delas resgatando as ideias do professor Wanderley Guilherme dos Santos.

Se o (des)governo BolsoMilitar trai as suas bases ultraliberais e se desloca para atender a maioria de baixa renda, mesmo que com objetivos eleitoreiros (que é diferente de popular ou mesmo populista), isso reforça a tese de que o campo de disputa política com a esquerda se dá no campo popular.

O fato não pode e não deve fazer a esquerda (e centro-esquerda) sair do espaço e das bases onde atua, em favor da maioria.

O inverso. É aí que deve reforçar a disputa com coerência, sem preconceitos e com uma compreensão mais ampla da realidade, para transformá-la.

As classes de mais baixa renda estão, ainda mais do que de costume, se virando para sobreviver na Pandemia, diante dos riscos antigos e novos. E isso é quase revolucionário. A luta em favor da maioria parte daí.

