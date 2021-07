O desabafo emocionado de Daiane dos Santos diz muito sobre um país que insiste em passar pano para racistas

Imagine a cena: a garota toda concentrada para uma competição descobre que algumas “pessoas” ali não usam o mesmo banheiro que o dela. Imaginem a dor dessa garota. A angústia. O choro de Daiane hoje, após uma negra pobre e periférica ganhar uma medalha de prata, diz muito sobre o racismo presente em nosso país, inclusive no esporte edit

Chorei litros com o depoimento da Daiane dos Santos sobre a vitória da Rebeca, do exemplo que é uma menina pobre e negra de Guarulhos ser a segunda melhor do mundo.

Daiane, essa que relatou recentemente que participou de competições em que pessoas não usavam o mesmo banheiro que ela, que sofria racismo à luz do dia.

"Comigo, houve situações na seleção, nos clubes, de pessoas que não queriam ficar perto, que não queriam usar o mesmo banheiro! Aquele tipo de coisa que nos faz pensar: opa, voltamos à segregação. Banheiros para brancos e banheiros para pessoas de cor. Teve muito isso dentro da seleção. E além da questão da raça, tem a questão de vir do sul, de não ser do centro do país, de ter origem humilde. Ou seja: ela é tudo o que a gente não queria aqui", disse Daiane.

PUBLICIDADE

Imagine a cena: a garota toda concentrada para uma competição descobre que algumas “pessoas” ali não usam o mesmo banheiro que o dela. Imaginem a dor dessa garota. A angústia.

Exemplos de racismo não faltam entre os atletas brasileiros. Vale lembrar de Arthur Nory, que disparou em 2015 ofensas racistas contra o também ginasta Ângelo Assumpção, que é negro.

PUBLICIDADE

Nory, que competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e foi eliminado, declarou que sua desclassificação nos jogos foi em parte por conta do abalo que sofreu pela repercussão negativa que sofreu nas redes, apontado como racista pelos internautas.

Poxa, Nory, como os internautas devem chamá-lo: ativista das massas contra o preconceito?

Assim como Daiane, aos poucos os atletas estão abrindo para o público que o racismo existe sim, seja nas quadras, nos campos ou ginásios e o quanto essa prática horripilante está presente ainda num espaço que deveria ser, no mínimo, de respeito.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.