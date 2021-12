O desmonte do governo Bolsonaro

Apoie o 247

Ainda faltando mais de um ano para o fim do mandato do presidente Bolsonaro, o governo passa por um desmonte sem precedente porque não se trata de uma reforma administrativa, de um rearranjo político em seus quadros, mas simplesmente da total falta de afinidade, confiança e credibilidade dos seus técnicos de alto nível nas políticas – ou a falta delas – nos diversos campos da administração. Isso é grave e mostra que o barro dos pés do santo derreteu irreversivelmente.

Houve debandada geral na equipe econômica, que desde o início do governo perdeu 21 integrantes no Ministério da Economia, no IBGE e em estatais, sendo que a última revoada foi a manifestação aberta de discordância do rumo adotado pelo governo em driblar o orçamento, furar o teto de gastos e manter o orçamento secreto. E se a discordância vem de dentro, com essa reação, só podemos confirmar todos os nossos temores e certezas de que está tudo muito errado mesmo.

Tivemos debandada também na área da educação, com o pedido de demissão coletiva dos técnicos do Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela elaboração do Enem e de avaliar o ensino básico no país. Perda lamentável, que veio coberta de acusações dos servidores, incluindo o de assédio moral praticado pelo dirigente.

Há desmonte ainda na ciência e tecnologia, dessa vez pelo corte de recursos que impede que se façam os experimentos, os testes, as pesquisas, que se invistam em equipamentos e aparelhos necessários e em material humano. Isso sem contarmos as agências de fiscalização e controle na área ambiental, indígena, entre outras.

Enfim, o governo Bolsonaro está derretendo, desmoronando por dentro. Não é normal ver isso acontecer em um país como o Brasil que estava, há décadas, entre as principais economias do mundo. Recuperar todas as instituições que são necessárias à economia e ao desenvolvimento social deve ser a principal prioridade do próximo governante, devolvendo ao país sua credibilidade e aos seus servidores o orgulho de estar praticando políticas públicas corretas e em favor da população.

Sobre o autor

É diretor do Núcleo de Educação Política e Renovação do Centro Preparatório Jurídico. Foi por 20 anos deputado federal e senador, líder por duas vezes do governo Fernando Henrique, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, líder das oposições no Senado por oito anos seguidos e três vezes prefeito da capital da Amazônia.

