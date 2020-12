O diálogo autêntico contribui para uma unidade que valoriza a diversidade

Em tempos de fundamentalismos e exclusivismos que estamos

experimentando no nosso país, a Campanha da Fraternidade de 2021 será

ecumênica e terá como tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de

amor”. E como lema o trecho da carta de Paulo aos Efésios: “Cristo é a

nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14ª).



A primeira Campanha da Fraternidade Ecumênica se deu na aurora do ano

2000 e, desde então, chegamos a esta quinta campanha colhendo os

frutos da ação diaconal ecumênica transformadora. Organizada pelas

Igrejas membros do CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs), terá

também a participação do CESEEP (Centro Ecumênico de Serviços à

Evangelização e Educação Popular) e da Igreja Betesda.





No atual contexto brasileiro, é de suma importância que todo trabalho

realizado nesta Campanha da Fraternidade Ecumênica vise identificar as

causas geradoras das intolerâncias e promover um diálogo autêntico que

contribua para a promoção de uma paz vital e que se manifesta numa

unidade que valoriza e que acolhe a diversidade.



Dentre tantas, podemos identificar as seguintes causas geradoras de

intolerância: a tendência de se negar a história construída, para

ocultar as desigualdades e fortalecer as hierarquias sociais do

Brasil; a despolitização da economia, que gera falsos conflitos, como

as intolerâncias religiosas, xenofobias, entre outros que fragmentam a

luta política e mantém os atores sociais ocupados com agendas muito

específicas e que mudam diariamente; e também, a despolitização e a

descontextualização de Jesus, que transforma Jesus em uma pessoa que

não interagiu e não se manifestou nos conflitos e opressões de seu

tempo. É preciso denunciar sempre que o nome de Jesus for usado

indevidamente para gerar diferentes violências e usado para a

discriminação, para o racismo e para legitimar a destruição da Casa

Comum.





Por isso, este sonho ecumênico tem como objetivo geral “convidar as

comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e

identificar caminhos para superar as polarizações e as violências

através do diálogo amoroso testemunhando a unidade na diversidade”.





Esta Campanha da Fraternidade Ecumênica terá como processo

metodológico uma espécie de caminhada, uma trajetória de autocrítica e

de afirmação, um testemunho crítico a uma sociedade que está sendo

estruturada sobre a violência. A inspiração está no texto dos

discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) que, ao decidirem realizar o

caminho, redescobrem o Cristo da Paz e da Ressurreição.

