O escândalo: Master ou bolsonarista?

O caso Banco Master explodiu como um escândalo financeiro de proporções nacionais: liquidação de instituições do conglomerado, suspeitas de fraude bilionária, prisão de Daniel Vorcaro e a revelação de que Flávio Bolsonaro buscava um financiamento privado de US$ 24 milhões para o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Segundo a Reuters, o Banco Master teria colapsado em meio a uma investigação de fraude multibilionária; o Financial Times falou em colapso bancário de US$ 10 bilhões e suspeitas de fraude de US$ 2,3 bilhões. Flávio admitiu a tratativa, mas afirmou que se tratava de contrato privado legítimo, sem contrapartida ilícita. (Reuters)

Mas o Master talvez seja apenas a face bancária mais recente de uma engrenagem política muito mais ampla. A pergunta jornalística relevante não é apenas “quanto custou o Master?”, mas quanto custou — em dinheiro público, captura institucional, emendas, favores, bens apropriados, estruturas paralelas, campanhas de desinformação e aparelhamento do Estado — o ciclo político que se organizou em torno do bolsonarismo.

As rachadinhas: o gabinete como unidade econômica

A conta documentável começa antes do Palácio do Planalto, no Rio de Janeiro. O caso das “rachadinhas” no gabinete de Flávio Bolsonaro, embora encerrado judicialmente após anulações de provas e rejeição da denúncia, deixou uma cifra pública: segundo a Reuters, a denúncia do MP-RJ atribuiu a Flávio participação em esquema de desvio de salários de assessores na Alerj e falava em R$ 6,1 milhões desviados; já o Coaf apontou movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, incluindo valores que chegaram a R$ 7 milhões em determinado recorte temporal, segundo reportagens da época. O processo não resultou em condenação, e a defesa sempre negou irregularidades, mas o caso permanece como marco inaugural da suspeita de uma economia política familiar estruturada a partir de gabinete, assessores, dinheiro vivo e intermediações. (Reuters)

O fato jurídico de não haver condenação não elimina o fato político de que o caso revelou um padrão de assessorias, dinheiro vivo, familiares de policiais, operadores de confiança e movimentações financeiras incompatíveis com a normalidade administrativa. (Agência Brasil)

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e antigo amigo da família Bolsonaro, tornou-se personagem-síntese desse sistema. Ele fazia a ponte entre gabinete parlamentar, mundo policial e relações pessoais da família. O caso terminou sem condenação contra Flávio, mas sua força histórica está em ter revelado a anatomia inicial de um método: política como fonte de renda privada, gabinete como caixa informal, fidelidade pessoal como mecanismo de blindagem.

O patrimônio imobiliário: a pedagogia do dinheiro vivo

O primeiro capítulo é patrimonial. Levantamento do UOL apontou que Jair Bolsonaro e familiares próximos adquiriram 107 imóveis ao longo de três décadas, sendo 51 pagos total ou parcialmente em dinheiro vivo. Segundo a reportagem, o valor corrigido dessas transações em espécie se aproximava de R$ 26 milhões. O levantamento considerou imóveis de Jair Bolsonaro, filhos, mãe, irmãos e ex-mulheres. (UOL Notícias).

Dinheiro vivo não é crime por si só. Compra de imóvel em espécie também não constitui, automaticamente, lavagem de dinheiro. Mas, em uma família que fez carreira na política profissional, com renda pública conhecida, o padrão chama atenção por três razões: primeiro, pela quantidade; segundo, pela recorrência; terceiro, pela coincidência com outros casos envolvendo assessores, movimentações atípicas e suspeitas de retenção de salários em gabinetes parlamentares.

A pergunta contábil é simples: qual a origem econômica de tanto numerário? Salários parlamentares explicam patrimônio declarado, mas não necessariamente explicam preferência reiterada por espécie, circulação informal e aquisição pulverizada por vários membros da família.

Essa é a primeira camada da contabilidade bolsonarista: antes da Presidência, antes do orçamento secreto, antes do Master, havia um padrão patrimonial a ser explicado.

A vaquinha do Pix: militância como fluxo financeiro privado

O terceiro capítulo é digital. Em 2023, Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões via Pix, segundo relatório do Coaf divulgado pela imprensa e confirmado por veículos públicos. O dinheiro teria vindo de apoiadores, em campanha organizada para pagar multas impostas ao ex-presidente. O Coaf classificou as movimentações como atípicas e apontou suspeita de possível lavagem de dinheiro, inclusive porque parte dos recursos teria sido direcionada a aplicações financeiras. (Agência Brasil)

Aqui está uma mutação importante: a velha política do dinheiro vivo se converteu em política de multidão digital. O mecanismo já não depende apenas de gabinete e assessor. Ele passa a operar por Pix, vaquinha, campanha emocional, perseguição imaginária e fidelização militante. O líder transforma multas, condenações, bloqueios ou derrotas judiciais em ativo político e financeiro.

Também houve fraudes paralelas explorando a imagem de Bolsonaro e de aliados. A Reuters checou vídeos manipulados por inteligência artificial que simulavam Bolsonaro e Nikolas Ferreira pedindo doações para ato político, caso que ambos negaram e classificaram como falso. Isso mostra que a economia digital bolsonarista produziu não apenas arrecadação política real, mas também um ambiente propício a golpes, vaquinhas apócrifas e exploração financeira da fé militante. (Reuters)

O ponto político é grave: o bolsonarismo criou uma base emocional monetizável. A militância não é apenas eleitorado; é público consumidor, doador, replicador, financiador e blindagem social.

Joias, exterior e lavagem simbólica do poder

Há o capítulo internacional dessa história. No caso das joias sauditas, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e outros investigados por suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os presentes oficiais tinham valor estimado em cerca de US$ 1,2 milhão, e parte deles teria sido levada ao exterior ou ter sua venda tentada. A defesa de Bolsonaro nega crime e sustenta que não houve apropriação ilícita. (STF)

Esse caso é pequeno se comparado ao orçamento secreto, mas enorme em significado político. Ele mostra a passagem do presente de Estado para a esfera privada; do bem público para o circuito familiar; do símbolo diplomático para o ativo monetizável. O relógio, a joia, a caneta e o objeto de luxo funcionam como metáfora perfeita: o Estado tratado como extensão do patrimônio pessoal.

Sobre fundos no exterior, a cautela é necessária. Há informações públicas sobre offshores e contas externas de integrantes relevantes do governo Bolsonaro, como Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, reveladas no contexto dos Pandora Papers, mas isso não equivale, por si só, a afirmar que a família Bolsonaro possuía offshore própria. (Agência Pública).

O que existe, no caso recente do Master, é a menção jornalística a estruturas externas e fundos associados ao financiamento do filme Dark Horse, incluindo referência ao Havengate Development Fund LP, registrado no Texas, apontado por veículos brasileiros como possível foco de apuração envolvendo Banco Master, Vorcaro e o entorno bolsonarista. Essa linha ainda exige investigação formal robusta. Não se deve tratá-la como prova de crime consumado, mas como indício jornalístico relevante dentro do circuito internacional de financiamento político-cultural. (tvtnews.com.br)

Orçamento secreto: a corrupção legalizada pela opacidade

No governo federal, a escala muda. O chamado orçamento secreto, formalizado pelas emendas de relator RP9, atingiu cifras incompatíveis com a narrativa de um governo “anticorrupção”. O STF declarou o mecanismo inconstitucional e registrou que, em 2022, o uso dessas emendas chegou a R$ 16,5 bilhões, com R$ 19,4 bilhões reservados para 2023 antes da derrubada do modelo. O Senado apontou que, só naquele orçamento, metade dos R$ 19,4 bilhões ficava concentrada em cinco ministérios, sobretudo Desenvolvimento Regional, Saúde e Cidadania. (Notícias STF)

Se tomada a série política do orçamento secreto, a conta sobe ainda mais: levantamentos públicos apontaram cerca de R$ 46,2 bilhões autorizados entre 2020 e 2022 em emendas RP9. (CUT - Central Única dos Trabalhadores)

Nem todo real do orçamento secreto é corrupção comprovada. Mas todo real alocado sem transparência suficiente é potencial instrumento de captura política. O orçamento secreto foi o casamento entre Bolsonaro e o Centrão: o presidente entregava o cofre; o Congresso entregava blindagem. A moral anticorrupção morreu ali, não por escândalo de mala de dinheiro, mas por arquitetura institucional.

Foi a corrupção convertida em método de governabilidade.

A pandemia como mercado de oportunidade: Covaxin e Ministério da Saúde

A pandemia abriu outra frente. No caso Covaxin, a CPI da Covid investigou a contratação de 20 milhões de doses por R$ 1,6 bilhão, com suspeitas de sobrepreço, pressão interna no Ministério da Saúde e intermediação privada. O contrato não foi pago, mas chegou a ser firmado e empenhado, e o Senado registrou que a CPI apontou crimes atribuídos a Bolsonaro, ministros, ex-ministros, parlamentares e empresários. Aqui, a cifra não é prejuízo final consolidado, mas valor sob risco em uma operação pública suspeita. (Senado Federal)

O bolsonarismo tratou a pandemia em duas frentes: ideologicamente, como guerra cultural contra ciência, máscara, vacina e isolamento; administrativamente, como campo de negócios, compras emergenciais, intermediários e contratos bilionários.

Mesmo quando o prejuízo não se consuma, a tentativa já revela o método.

A Abin paralela: Estado, espionagem e proteção familiar

Tem-se, também, a Abin paralela. A Polícia Federal apontou o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar adversários, autoridades e produzir informações de interesse político. O sistema FirstMile, citado nas investigações, custou cerca de R$ 5,727 milhões. Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem foram indiciados em inquérito relacionado ao caso, segundo a Agência Brasil. (Agência Brasil)

Aqui a conta não é apenas financeira. É institucional. O prejuízo está no uso de aparato de Estado como extensão da trincheira familiar. Quando inteligência pública vira ferramenta privada, a democracia deixa de ser regime e passa a ser alvo.

Milícia, Rio de Janeiro e o caso Marielle

Dentre todos os capítulos, este é o mais sensível: a relação histórica do bolsonarismo com o ambiente policial-miliciano do Rio de Janeiro.

Não há condenação de Jair Bolsonaro no caso Marielle. A investigação avançou contra Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, condenados como executores, e contra os irmãos Brazão e outros acusados como mandantes ou articuladores, em processo que expôs a ligação entre política, milícia, especulação imobiliária e violência no Rio. (Reuters)

Mas também é fato público que o caso Marielle tangenciou o universo bolsonarista por diversas coincidências e proximidades: Ronnie Lessa morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro; Élcio de Queiroz apareceu em registros de entrada no condomínio; houve depoimento de porteiro mencionando a casa de Bolsonaro, depois relativizado ou desmentido por perícias e novas declarações; e integrantes do entorno bolsonarista mantinham relações antigas com policiais, ex-policiais e personagens do mundo da segurança pública carioca e, até mesmo, o criminoso Adriano da Nóbrega foi homenageado por Flávio em 2003 e 2005 e defendido também em 2005 por Jair Bolsonaro, da tribuna da Câmara Federal, elemento este ligado ao assassinato de Marielle. (Senado)

O ponto não é afirmar que Bolsonaro mandou matar Marielle. Isso não está demonstrado nos autos conhecidos. O ponto é outro: a ascensão bolsonarista no Rio se deu no mesmo ecossistema em que milícia, polícia, política local, controle territorial e negócios imobiliários passaram a se confundir. Marielle foi assassinada porque enfrentava exatamente essa zona de poder: a interseção entre violência armada, loteamento urbano, captura institucional e política de extermínio.

Bolsonaro não precisa ser autor do crime para ser politicamente representativo desse ambiente. O bolsonarismo é a ideologia que naturalizou o braço armado, glamourizou a violência policial, homenageou torturadores, relativizou milicianos e transformou a política da morte em identidade eleitoral.

Empresariado, Faria Lima e extrema direita como investimento

Por fim, tem-se o capítulo empresarial. É preciso distinguir três níveis: apoio ideológico, financiamento político lícito e participação em ilícitos. Empresas como Havan, Riachuelo, Ypê ou empresários individualmente identificados no campo bolsonarista podem ser mencionados quando houver fatos públicos: apoio declarado, participação em atos, doações legais, ações judiciais, investigações administrativas ou financiamento de campanhas. Mas não se pode afirmar, sem prova, que uma empresa compõe organização criminosa apenas por seu alinhamento ideológico.

O que se pode afirmar, com segurança política, é que parte do empresariado brasileiro aderiu ao bolsonarismo porque viu nele uma promessa de desregulação trabalhista, redução de custos, enfraquecimento sindical, privatização, guerra cultural contra a esquerda e Estado capturado por interesses privados. A Faria Lima não aderiu ao bolsonarismo apesar de sua brutalidade; aderiu porque a brutalidade vinha embalada em agenda econômica conveniente.

Paulo Guedes simbolizou esse pacto: liberalismo para os pobres, orçamento secreto para o Centrão, Banco Central independente para o mercado, precarização para o trabalhador e tolerância com o autoritarismo enquanto a Bolsa reagisse bem.

A soma possível

A conta documentável, sem exagero, já é gigantesca:

A soma bruta dessas rubricas ultrapassa, com folga, dezenas de bilhões de reais, mas seria metodologicamente errado tratar tudo como “dinheiro roubado”. A conta correta é outra: trata-se de um mapa de exposição patrimonial, institucional e política. Nele, há valores efetivamente contratados, valores empenhados, valores sob suspeita, valores de bens públicos, valores de financiamento privado politicamente sensível e valores de estruturas estatais utilizadas fora de sua finalidade republicana.

É aqui que a comparação com o Master se torna insuficiente. O Master é um escândalo financeiro. O bolsonarismo, em sua versão estatal, parlamentar, digital, familiar e empresarial, aparece nos documentos públicos como algo mais extenso: um ecossistema de poder, onde o Master está no seu interior, e não é um caso à parte. Ele combinou orçamento opaco, base parlamentar fisiológica, redes digitais, operadores privados, militares, policiais, empresários simpáticos ao projeto político, agentes públicos e estruturas paralelas de informação.

Isso não autoriza, sem prova, colocar toda empresa apoiadora, todo empresário de direita, todo partido aliado ou todo prefeito bolsonarista dentro de uma organização criminosa.

Mas a prudência jurídica não diminui a gravidade política. Ao contrário: ela torna a crítica mais forte. A contabilidade do bolsonarismo não depende de exagero. Seus números documentados já bastam para mostrar que o discurso “anticorrupção” conviveu com a maior experiência recente de orçamento opaco do país, com suspeitas em compras bilionárias na saúde, com joias oficiais desviadas para circuito privado, com espionagem estatal clandestina, com condenação por tentativa de golpe e, por fim, é partícipe do caso Master.

O escândalo Master pode ter revelado uma conexão tardia entre banco, cinema, campanha e família. Mas a conta maior é anterior e estrutural. Ela está no uso da política como negócio, do Estado como bunker, do orçamento como moeda de fidelização e da máquina pública como instrumento de blindagem familiar e guerra contra adversários.

O desafio da imprensa, do Ministério Público, do Congresso e do Judiciário é não reduzir o problema ao personagem Vorcaro. O Master pode ser a porta de entrada. A pergunta maior é se, por trás dele, reaparece a mesma lógica: dinheiro privado, influência pública, opacidade, lealdade política e captura institucional.

Essa é a verdadeira conta. E ela ainda não terminou de ser auditada.