O Estado do Rio de Janeiro institui por decreto o Escola Sem Partido

"Com a má fama de estado mais violento do país, o Rio de Janeiro agora pode se gabar por ser também o mais ignorante da União", diz Hildegard Angel

Por Hildegard Angel, para o 247

Rio de Janeiro institui o Escola sem Partido em todo o estado e vira motivo pra paródias de samba do partido alto. Espero que o rei das paródias, Edu Krieger, já esteja compondo a primeira.

O estrago foi feito. Com a má fama de estado mais violento do país, o Rio de Janeiro agora pode se gabar por ser também o estado mais ignorante da União. E essa burrice vem institucionalizada por Lei publicado no Diário Oficial, a partir de projeto de Lei 45/2023, do deputado Rodrigo Amorim, aquele que pensa com os bíceps, e que ficou famoso por rasgar a placa de Marielle Franco durante sua primeira campanha. A Lei institui o Programa Estado Sem Partido.

Desde já, aguardando a manifestação da mídia, dos educadores e dos historiadores, para explicar a esses deputados aparentemente "analfas" (para usar uma gíria dos jovens estudantes) que "estudos políticos" integram o conteúdo da disciplina de História. Impossível abordar a História do Brasil ou a História de qualquer país do planeta Terra sem contextualizar politicamente.

Suas excelências, os "analfas" da Alerj, devem desconhecer esse detalhe. A própria história de Cristo não poderá ser contada, se a grade curricular abordar o tema religiões.

Será que os "bíblias" da Assembleia Legislativa se deram conta disso ao aprovar essa aberração?

As universidades terão que encerrar seus cursos de Sociologia, Ciências Políticas, Geografia, Economia, Literatura, Jornalismo...

Só sobrarão, ao que parece, as faculdades de Educação Física, e sem abordar a Grécia Antiga, berço da Democracia, em seus estudos olímpicos.

Reza a lei que essa prática impraticável comece a ser obedecida em 90 dias.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

