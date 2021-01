O exibicionismo como justificativa de saúde mental

Parte significativa das elites e classes médias brasileiras manifestam, nos últimos meses, toda sua histórica carga de idiotia.

Seres com diplomas e títulos, especialistas em determinadas áreas, mas Completos beócios na leitura de mundo; algo que Morin classificou de “Especialista Ignorante” ou como os psicólogos norte-americanos Dunning e Kruger nomeiam de “Síndrome da Superioridade Ilusória”. Grosso modo: sujeitos apartados da inteligência complexa e que se sustentam, psicológica e socialmente, mediante o exibicionismo material obnubilando o ostracismo Ético e Cognitivo do qual fazem parte.

Dominada a sociedade pelo culto ao consumo e exposição dele, pela necessidade de suprirem as carências afetivas na luta empedernida por likes nas redes sociais, milhões de pessoas mandaram às favas o respeito à vida, ao próximo e ao coletivo. E a classe orgânica que puxa o vagão da morte é o segmento médio-alto da população.

Fiéis fervorosos da maior fakenews da história (a Meritocracia), lançam-se como kamikazes na Pearl Harbor Pandêmica, sob a égide de uma estúpida autocomiseração verbalizada em “eu mereço” ou “pela minha saúde mental”.

Nessa necrofarra simbolizada pelo mecanismo de exibicionismo high fashion do momento, mulheres e homens com corpos, estilos e pequenos cérebros idênticos, locupletam-se no esgoto da barbárie em Lanchas e barcos abastecidos com muito Gin Tônica coloridos e pouca humanidade.

O mais nefasto é que esse exibicionismo de riqueza e imbecilidade se torna alvo de inveja das camadas mais baixas que, também encarceradas num projeto educacional de formação de neobobos, anseiam por essa torpe farra a reproduzindo tal como podem (churrascos, piscinas, futebol, baralho etc).

Um país afogado na ignorância, comandado por milicianos e conduzidos por profetas do Deus Dinheiro, apresenta a ideal lancha/barco para a MORTE se exibir em sua necrofesta particular, onde são servidos de entrada Gins coloridos, o prato principal são UTIs lotadas e tem uma sobremesa servida numa taça de asfixia que é de morrer de tão boa!

