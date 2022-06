O fim de Bolsonaro será a libertação da direita

Apoie o 247

Por Moisés Mendes, para o 247

Bolsonaro é o candidato dos ricos, dos homens e da classe média branca rural e urbana. É o que se sabe e é ululante há muito tempo. Bolsonaro é então o cara do projeto político da maioria deles? Não. Não é.



O contingente sem pai nem mãe, desde a morte política dos que se abrigavam no PSDB e tinham ali a única estrutura eleitoral capaz de enfrentar o PT, não tem Bolsonaro como estratégia.



Esses ricos brancos, machos e ressentidos não se mobilizaram para dar um partido a Bolsonaro. Poucos devem colocar a cara no fogo por ele.



Talvez coloquem um dedo ou apenas uma unha, porque ainda contam com o engajamento dos militares e isso preserva o que resta de confiança.



Mas todos sabem que a família é barra pesada e que está provada a ligação de pai e filhos com milicianos. Sabem que Deus entrou de gaiato nessa história. E sabem que, se Jesus reaparecesse hoje, anunciaria que o fim está próximo.



O apoio a Bolsonaro nas pesquisas fica sempre, no primeiro e no segundo turno, em torno de um terço do eleitorado. É um apoio na maioria tático. Bolsonaro não alarga mais, como alargou em 2018, sua base no segundo turno.



Estreitou-se o eleitorado do sujeito, por culpa talvez dos excessos em fidelizar seu povo. E o que temos a partir de agora como dúvida, diante do esperado desfecho do seu fim como gambiarra anti-Lula e anti-PT, cabe na pergunta a seguir.



O que irá sobrar de Bolsonaro sem poder, sem apoio dos generais, sem o suporte de banqueiros e grileiros, sem o apoio incondicional de pastores, sem o centrão, sem condições de fazer ameaças e com o Ministério Público e a Justiça no seu encalço?



Não sobrará nada, e isso é bom para a direita dita normal. Numa comparação forçada, podem dizer que Trump perdeu a eleição e continuou com as rédeas da direita (e não só da extrema direita) americana.



Trump está em outra dimensão. É rico e tem liderança com base orgânica e institucional sustentada pelo partido. É uma voz potente do conservadorismo e dos desatinados.



Mas está sendo destruído pelas investigações em torno da tentativa de golpe, na invasão do Capitólio, e é quase certo que será substituído por um similar menos avariado.



Bolsonaro é um tenente, nunca teve partido, não tem potência retórica, não tem um entorno de líderes fiéis e fortes com mandato. Tudo em Bolsonaro é provisório, do centrão aos militares.



É provável que, derrotado na eleição, Bolsonaro vire algo abaixo de um Eduardo Cunha. E que o seu fim seja oferecido à direita sem pai nem mãe como uma chance para que essa turma redescubra nomes mais fofos e mais cheirosos identificados com sua história.



Bolsonaro não conseguirá nem voltar ao que era antes, porque esse retorno é inviável. Não terá mais mandato. E não terá o que oferecer aos que sempre o protegeram em troca de verbas secretas (e muito emprego para militares) e das porteiras abertas para grileiros, boiadas e cachorradas.



Só vamos saber o que Bolsonaro significou para o Brasil, e não apenas para a política, no dia seguinte ao da sua morte como figura pública e como maior aberração de todos os tempos.



A extrema direita amoral, a indecente, a odienta, a que abomina gays, negros e índios, essa direita bandida ficará com a lembrança de que um dia esteve no poder que perseguia e matava quem considerava inimigo.



Para o centro e a direita mais convencional, a direita que pede desculpas por não votar em Simone Tebet, o fim de Bolsonaro será a libertação e a hora de gritar aleluia.



Finalmente haverá liberdade para quase tudo que pode se chamar genericamente de centro, direita, conservadorismo, reacionarismo e viuvismo dos tempos tucanos.



O fim de Bolsonaro está próximo e essa é a verdade que vos libertará.

