O fofoqueiro do Aldir

Aldizinho, companheiro dos Céus.

“Mas hoje eu estou de bem comigo

E isso é difícil

Ah, vida noturna

Eu sou a borboleta mais vadia

Na doce flor da tua hipocrisia”.





Aqui embaixo a feijoada é trending topips (trem de tropa?)

É só no que se fala. Soube que você conheceu o Roberto Guima e ficou encantado.

Aldir, vou direto ao ponto.

Há três Canalhas historicamente incensados pela Mídia Conservador/Golpista.

Tancredo de Almeida Neves (canalha 01). Fernando Henrique Cardoso (canalha 02) e Aécio Neves da Cunha (canalha 03).

Quando Auro Moura(sempre tem um FDP do Moro) Andrade em 02 de abril, declarou vaga a Presidência da República, Tancredo teria gritado: Canalha, Canalha, Canalha.

Costumo dizer, que o primeiro Canalha é o próprio Tancredo. O segundo, FHC e o terceiro, Áecio.

A História é ciência.

Tancredo, pegou carona na festa da anistia, (não era anistiado) entrou na Campanha Diretas Já! Era uma das lideranças e foi o seu maior traidor. Negociou juntamente com o FHC a derrota da Emenda de Dante de Oliveira e todos sabemos que o fez por não ter votos, numa eleição Direta para derrotar Leonel de Moura Brizola.

Traíra, Canalha.

Consequência da canalhice: José Sarney/ACM e Collor de Melo.

FHC, político desprovido de votos, sem apelo popular, posista, autor, com Enzo Faletto do manual do entreguismo, é o Canalha 02.

Eleito na trama do Plano Real (alguém lembra o legado) com o propósito confesso de acabar com a Era Vargas, vendeu o país quase todo e ainda foi o idealizador da reeleição, vergonhosamente comprada.

Existe uma fartura de provas.

Aldizinho, meu camarada. Tu vais ganhar um “tijolinho de leite” da minha vovó Maria Teles se adivinhar de quem foi a indicação do Aécio Neves para disputar contra Dilma a eleição de 2014.

Acertooooouuuuu.

Tem mais, não só indicou Aécio, como escolheu o Aloísio 300 mil como vice e a ideia genial era remontar a “moderna” República Velha da política Café com Leite que Getúlio houvera enterrado.

O menino perdeu, fez o maior beicinho, um verdadeiro “cu de boi” e juntou ao “ Somos Todos Cunha” e produziu o legado chamando:

Bam, bam, bam....

Jair Messias Bolsonaro – “ O Esquesito” –

Precisa desenhar para se saber quem é o Canalha 03?

É ele, o inimputável Aécio Neves da Cunha.

Beijo carinhoso.

