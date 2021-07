O golpe do fundão partidário é de 4 bilhões de reais

Com a velha prática do grito de “pega ladrão” a direita votou a favor de retirar do orçamento do povo brasleiro incríveis 5,7 bilhões de reais para o Fundão Partidário edit

Com a velha prática do grito de “pega ladrão” a direita votou a favor de retirar do orçamento do povo brasleiro incríveis 5,7 bilhões de reais para o Fundão Partidário. Esse era o objetivo claro. Mas a direita tem um plano “B” de Bolsonaro desde o começo.

Para entender o tamanho da hipocrisia dos partidos da direita, basta ver a quantidade de deputados que cada um destes partidos tem, e quantos percentualmente votaram a favor, contra e se abstiveram (não votaram nem contra nem a favor), o que na prática favorece o voto a favor!

Avante tem 8 deputados, 4 votaram (50%) a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. Dois votaram contra e dois se abstiveram.

Cidadania tem 8 deputados, 3 (37,5%) votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. Três votaram contra e dois se abstiveram.

DEM tem 27 deputados federais. Destes, 19 (70,4%) votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reai, apenas DOIS votaram contra e 6 se abstiveram..

MDB o PMDB, o eterno partido do poder no Brasil, tem 34 deputados, destes 19 (55,9%) votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais, também apenas dois votaram contra e significativos 13 deputados se abstiveram.

Patriota, o partido que mais se disse ser contra o CENTRÃO, que vive da retórica de ser de DIREITA, se mostra desnudado e sem vergonha de aparecer nessa foto como de fato é: Tem 6 deputados e os seis (100%) votaram a favor do Fundão de 5,7 Bilhões de reais.

PL tem 41 deputados. Destes, 30, (73,2%)votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. 10 se abstiveram e um era o deputado que presidia a sessão, por isso não vota. 73% da a dimensão do tamanho do apoio a esse.tipo de proposta de um dos mais importantes partidos do que BOLSONARO dizia rejeitar e hoje diz ser sua origem política.

Podemos, com 10 deputados, 6 (60%)votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. Um único voto contrário e 3 abstenções. É mais um nanico com a mesma concepção do centrão.

PP, o partido de Maluf, berço político de Bolsonaro é, entre todos os partidos de direita, o que melhor representa o significado de sede de poder. Com 41 deputados, (75,6%) ou 31 deputados votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. Um votou contra e 9 se abstiveram.

PROS, com 11 deputados, lamentavelmente, 7 destes ou 63,6% votaram a favor do Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de Reais. Nenhum voto contrário e 4 abstenções.

PSC, sabe aquele partido que se apresenta como sendo "cristão". Então, eles tem atualmente 11 deputados federais e um contra-testemunho do tamanho do paraíso. Nenhum destes representantes supostamente cristãos tiveram a coragem profética de votar contra o fundão de 5,7 Bilhões de Reais. 9, ou 81,8% votaram a favor e 4 se abstiveram.

PSD de Kassab com seus 35 deputados, (62,9%) ou 22 novos velhos aliados de Bolsonaro do Centrão voltaram a favor dos 5,7 Bilhões de Reais para o fundo partidário. 5 votaram contra e 8 se abstiveram.

PSDB, como sugestão, bem que esse partido poderia oficializar o nome de "do outro lado do muro". Com 32 deputados, 24 votaram a favor do Fundão,3 foram contra e 5 se abstiveram.

PSL, ou partido da Direita Escrota, tem 53 deputados. Esse partido foi uma usina de bizarrices políticas e um reino de incoerências. Com 86,8% ou 46 votos favoráveis ao Fundão Partidário de 5,7 Bilhões de reais, representa o quê é de fato a DIREITA BRASILEIRA. Incoerente, apegada às mamatas trazida pelo dinheiro público e hipócrita.

Seus principais representantes tem a cara de pau de, tendo votado a favor, publicam em suas redes sociais ser contra o Fundão. Na verdade essa é a essência dessa gente! E aqui, fica o registro. O PSL liderará a votação para o que sempre quiseram de fato. Mamar nas tetas que diziam rejeitar, e vão dobrar, ao final dessa novela o Fundo Partidário dos atuais 2 Bilhões de Reais para 4 BILHÕES de Reais, com o discurso de trombadinha de praia, que rouba a carteira e sai gritando, pega ladrão.

PTB de Roberto Jefferson, o homem da pistolinha antichinesa é integralmente favorável ao Fundão de 5,7 Bilhões, já que nenhum dos 10 deputados votou contra a proposta. Bob Jeff quer mesmo é sugar o fundão do povo.

Republicanos, que de republicano tem só o nome, também conhecido como partidos da Igreja Universal, tem 33 deputados. Destes, 30, ou 90,9% votaram para ter direito ao rateio dos 5,7 bilhões de reais do Fundão.

Solidariedade: 10 dos 14 deputados federais votaram a favor ao Fundão, ou seja, 71,4%. Neste caso, a solidariedade é ao bolsonarismo.

Os partidos de esquerda como PT, PCdoB e PSOL votaram 100% contrários a este escândalo de multiplicar por três o fundo partidário.

O fundo partidário é importante para liberar os partidos políticos do financiamento empresarial que leva a corrupção e as facilidades próprias do sistema de financiamento privado e da roleta russa empresarial. O valor atual é o suficiente para dar sustentação ao processo eleitoral, corrigido pelo índice inflacionário. Triplicar ou duplicar (como é a intenção real e é o que vai acontecer) esse valor significa oferecer a máquinas partidárias inexpressivas um esquema de sustentação de benesses com dinheiro público que não se justifica.

O Plano de Bolsonaro é explícito. Estão propondo a junção de três partidos. PSL, PP e DEM e com eles, ao menos 121 parlamentares serão fundidos num só partido. O valor a ser recebido do Fundão a este novo (velhíssimo) partido é proporcional à quantidade de deputados que cada legenda tem. Assim, essa junção de deputados teria o equivalente a 23,5% do valor destinado ao Fundão Partidário.

Se o valor permanecer em 5,7 Bilhões, esse novo partido que pode ser o novo partido que o Centrão está preparando para receber Bolsonaro, terá direito a algo em torno de 1.340.000.000 (Um Bilhão, Trezentos e Quarenta Milhões de Reais).

Mas digamos que haja uma diminuição e os deputados da direita aumentem "apenas" para o dobro o valor do Fundão. Então, basta fazer a conta do que significa 23,5% de 4.000.000.000,00 (Quatro Bilhões de Reais) para Bolsonaro abastecer motos a vontade...

