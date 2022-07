O golpe foi anunciado oficialmente

Apoie o 247

ICL

O mundo já sabia que estamos em um regime fascista, de extrema direita. O que para qualquer cientista político pode atestar desde o Aconcágua até a pirâmide Carstensz, em Papua, Indonésia. Quem por ventura estiver na caverna Voronya ou estar dentro da fossa de Java ou na ilha Kaffeklubben ou entre Reykjavik até Wellington, sabe o quanto o presidente brasileiro atenta contra a democracia. Sempre atacava as eleições e desacreditava sua veracidade, da qual sempre foi eleita por ela, e logo após em público, dizia que eram confiáveis e que não tinha nenhuma prova sobre isso. Porém tudo mudou, quando oficialmente põe em risco a eleição perante os embaixadores.

A vergonha internacional foi exposta ao mundo, mostrando aos investidores o quanto é perigoso investir nesse país. Nessa republiqueta de bananas de Bolsonaro. Repetindo seu mantra de que urna eletrônica não funciona, que vai ter fraude nas eleições justamente para o mundo inteiro. Esse discurso derrotista, próximo das eleições indica o medo de ser derrotado, assim como seu herói Trump, no primeiro turno. Justifica os problemas para tentar a qualquer custo simular problemas inexistentes para tentar seu golpe forçado, com militares pró-Bolsonaro. Dentro de sua explanação, com diversas teorias da conspiração, fakenews e mentiras, ele apresenta ao mundo o seu discurso.

Ele diz que não é o TSE que conta os votos. Fala em empresa terceirizada. Evidente que isso é uma falácia. Sempre foi o TSE que faz as verificações dos votos. O processo de apuração é feito pela urna eletrônica antes da transmissão de resultados, com uma transmissão de dados criptografados. Chegando ao TSE, a autenticidade dos dados é verificados e se inicia a totalização dos resultados de cada uma das urnas eletrônicas, por um supercomputador no tribunal. O resultado final corresponde à soma dos votos de cada um dos boletins de urna impressos em cada seção eleitoral do país. O sistema eletrônico é auditável antes, durante e depois da votação. Contesta as eleições assim mesmo. A mesma que sempre ganhou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sua apresentação de Powerpoint, diga-se de passagem pior do que a do Deltan, ele cita uma invasão hacker em 2018 em que a Policia Federal estaria investigando. Uma fakenews. Falou que as urnas eletrônicas são utilizadas no brasil e mais dois países. Na verdade, são 46 países que utilizam essa tecnologia de sucesso em todos eles, de acordo com o IDEA, uma organização intergovernamental que apoia democracias sustentáveis em todo o mundo. Desses 46 países, 16 adotam máquinas de votação eletrônica de gravação direta, ou seja, não utilizam boletins de papel e registram os votos eletronicamente, sem qualquer cédula. Ainda diz que observador internacional não tem o que fazer no Brasil. Falácia. O processo começa 30 dias antes, durante e depois das eleições, passa por muitos processos de verificação, inclusive, das 30 sugestões do exército para segurança nas urnas, 20 já são usados a décadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arthur Lira possui mais de 150 processos de impeachment contra Bolsonaro, vários processos correm contra o presidente em várias estâncias, comete crime eleitoral no desespero de perder, além dos processos internacionais em Haia, de genocídio; são alguns dos problemas que Bolsonaro deve enfrentar mais cedo ou mais tarde, que estão sendo segurados pelo centrão, do qual o mesmo presidente condenava e citava que era o maior mal do país. Na prática, o presidente afirmou que aqui é golpe sim, com a PGR passando em branco todas essas atrocidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As urnas eletrônicas sempre foram um orgulho do Brasil. As únicas experiencias com fraudes foram relatadas quando havia urnas de papel, onde a falta de lisura é que candidatos como Trump e Bolsonaro almejam, haja visto várias denúncias de grupos pró-Trump que foram presos tentando forjar cédulas. O golpe está sendo tramado para melar as eleições, pois vitória de Bolsonaro não vai existir, mesmo colocando toda máquina governamental a favor dele e quebrando ao país para isso. Não é à toa, que ao final de seu discurso, houve um silencio sepulcral na plateia. Temos que estar firmes e fortes, pois quanto mais se aproxima das eleições, mais temos o mesmo Bolsonaro que a 33 anos foi expulso do exército por planejar atentado terrorista em quartéis e numa adutora que abastece o Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE