O golpe passeou de moto pelas ruas de São Paulo

"A bola da vez nesse show de horrores são as 'motociatas', aglomerações sobre duas rodas ao arrepio da lei e um crime premeditado contra a saúde pública ditada", afirma Gilvandro Filho, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Gilvandro Filho, do Jornalistas pela Democracia

De inspiração fascista, certos atos públicos com intuito de comprovar uma pseudo popularidade dos seus líderes continuam sendo a cereja podre do bolo azedo do atual e momentâneo governo brasileiro. Nem aí para mais de meio milhão de mortos por uma pandemia que ele não soube ou não quis combater, o presidente da República faz o que lhe é de praxe: esbanjar boçalidade e dinheiro público em eventos que, no julgamento dele, atestam a ele apoio e prestígio.

A bola da vez nesse show de horrores são as “motociatas”, aglomerações sobre duas rodas ao arrepio da lei e um crime premeditado contra a saúde pública ditada, entende-se, por seu próprio Ministério da Saúde. A última dessas patacoadas ocorreu no sábado, em São Paulo. Logo os bolsonaristas chamaram o ajuntamento de “a maior concentração de motos do mundo”, chegando a mentir – verbo fácil no governo federal e junto a seus apoiadores – sobre um hipotético e relâmpago atestado do Guiness Book.

Na mussolinesca concentração de motocicletas houve uma farta distribuição de multas por irregularidades de trânsito e por infrações sanitárias. O presidente e o filho dele deputado federal, cinco deputados e três ministros de Estado, o de Meio Ambiente (aquele da “boiada”, que responde por crimes ambientais), o de Infraestrutura e o de Ciência e Tecnologia (que mal se sabe o que faz no governo), foram multados por não usarem máscara. Várias motos tinham suas placas encobertas. Nessa prática largamente adotada no submundo do crime, inclui-se a moto do presidente da República. O que lhe rendeu uma multa, diga-se de passagem.

Ruim para os mentirosos é a tecnologia, hoje disponível à larga. Assim, não há como ficar montando foto simulando um número de motociclistas que não existiu. Internet, drones e gente com disposição para desmascarar fanfarrão é o que não falta. Assim, deu pra ver que a criminosa aglomeração teve de muito foi irresponsabilidade, inconsequência e acidentes. No mais, um crime perpetrado de maneira covarde contra a memória de 500 mil vítimas e contra famílias dos mortos.

Como não podia deixar de ser, afinal trata-se de uma campanha política antecipada (correto, TSE?), a insanidade sobre rodas culminou com um comício no Parque do Ibirapuera. E aí, o enredo de sempre, mais crimes contra a Constituição, pregações antidemocráticas, agressões verbais ao Judiciário e aos adversários do Legislativo, defesas ardorosas de intervenção militar, tudo estampado nas faixas, nos cartazes e nas palavras. E aí, STF?

Enfim, o golpe em marcha e na garupa de motocicletas pilotadas por gente para quem a lei e a democracia valem tanto quanto o número de mortos pela Covid-19. Nada.

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.