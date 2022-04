O grande inimigo interno de Putin

Apoie o 247

Em um trecho de entrevista posicionado logo no início do filme, Alexei Navalny pede que o diretor Daniel Roher faça não um filme chato de memórias, mas um thriller. Roher atende ao pedido, conferindo a Navalny os atributos de um ótimo filme de espionagem internacional.

O principal opositor de Vladimir Putin está hoje condenado a nove anos numa prisão de segurança máxima na Rússia. No início do documentário, ele, a mulher e a filha estão se preparando para voltar à terra natal depois do exílio na Alemanha. Em janeiro de 2021, ao botar os pés em Moscou, sob enorme tensão, foi imediatamente detido, o que parecia favas contadas. Um senso de missão e desafio o levou de volta às garras do inimigo.

Desde 2015, o advogado e ativista Navalny se tornou o adversário mais popular de Putin, que se recusa até a pronunciar o seu nome. Exímio comunicador e youtuber, candidato à presidência, foi surpreendido por sintomas de envenenamento durante um voo na Sibéria. Um pouso de emergência o salvou. O envenenamento teria sido feito com o agente Novochok, uma espécie de assinatura do método usado pelo Kremlin para se livrar de seus desafetos. Após um longo período de tratamento na Alemanha, ele se juntou a um hacker búlgaro para investigar as circunstâncias do atentado. O estratagema usado para chegarem a certas confirmações é coisa para ser degustada no filme. Roteiristas de Hollywood não fariam melhor.

Montando uma complexa rede de materiais audiovisuais para dar conta dessa trama, o filme magnetiza nossa atenção e gera suspense. No entanto, mantém uma saudável distância em relação ao perfil político de Alexei Navalny. Sua mais forte credencial é se opor a Putin. Mesmo que para isso se identifique com algumas pautas odiosas hoje em dia. Já se aproximou do nacionalismo de extrema-direita sob a alegação de que vale tudo para mudar o país. Sua Fundação Contra a Corrupção sugere outro frequente disfarce para o ativismo fascista, como bem sabemos por aqui.

Com seu porte de James Bond e simpatia de homem de família, Navalny pode ser uma caixinha de surpresas, para o bem ou para o mal. Navalny não o julga. Apenas cobre a aventura de um tremendo personagem.

Exibição: 05/04 – 17h: online - É Tudo Verdade Play - Limite de 1500 visionamentos.

