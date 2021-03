O homem do Neolítico, a fé e os negacionistas Bolsonaristas

No surgimento do Neolítico o homem da época pintava as paredes de sua caverna com a figura de animais porque achava que com isso os animais apareceriam para ele caçar e subsistir, ou seja, há mais de 10.000 anos isso representou uma evolução na mentalidade humana. Com o passar do tempo surgiram as religiões, que algumas delas prometiam a ressuscitação outras o céu e uma vida melhor no pós morte se seguíssemos o que os sacerdotes dissessem para seguirmos. Quando ainda íamos até as livrarias víamos uma série de livros de autoajuda que seguindo coisas, como a força do pensamento positivo, ou o monte de outras baboseiras conseguiríamos superar problemas físicos, mentais ou até econômicos.

Essa herança do homem do Neolítico, o pensamento mágico, ainda se reproduz na sociedade atual. Alguns assistem o Paz e Bem, outros rezam ao seu deus ou aos seus deuses outros acreditam na força do pensamento positivo e alguns acreditam que sendo fortes ao vírus simplesmente negando a sua existência esse não atingirá o seu corpo fechado.

No pensamento mágico é que está o grupo daqueles que chamamos de negacionistas da ciência e nesse grupo temos os Bolsonaristas. Aceitamos que alguém gripado que espirre a nossa frente que talvez pegamos a gripe dessa pessoa, acreditamos que uma criança com sarampo tem capacidade de pegar a doença em outras pessoas, porém rezamos por alguém que está com câncer apesar de saber que no caso do ser que tentaremos ajudar com nossas orações não houver um dos inúmeros tratamentos dessa doença, nada adiantará as rezas, promessas e oferendas, ou seja, conforme a doença algumas vezes o futuro é conhecido, porém magicamente procuramos ajudar o doente mesmo sabendo que nada poderá mudar o seu destino.

Quais são os dois grupos que mais apoiam Bolsonaro, são o que chamamos de negacionistas do Covid e os fiéis evangélicos. Muitos acham que não há ligação entre esses dois grupos, porém a correlação é muito fácil de estabelecer. Os fiéis em geral e os evangélicos em especial acreditam extremamente no poder mágico das rezas, cantos, promessas, dízimos e oferendas a um deus todo poderoso que os trará a cura, a fortaleza e imunidade ao todo mal aos males. Um fiel fervoroso tem toda a certeza que comportando-se, como deve, será retribuído pelo senhor, é o mesmo comportamento do homem do paleolítico que pintava animais na parede se suas cavernas. Já o negacionista da doença, por não ter a fé num senhor poderoso simplesmente entra em negação pois não é forte suficiente para encarar a probabilidade de sofrer a doença e morrer, da mesma forma do que o fiel ele internaliza que com a negação a doença ele não será atingido pela mesma, ou seja, seria análogo a um homem do neolítico que jamais pinta na parede animais que podem matá-lo, pois não estando na sua realidade mágica não estará na sua vida real.

É extremamente difícil encarar a realidade exatamente como ela é sem se apoiar em sonhos e fantasias, para fazer isso é necessário que as pessoas encarem com coragem o destino sem precisar de muletas, ou seja, tem em última instância encarar o que mais nos dá medo, a morte.

