O homem do telhado de vidro

"Qual é a possibilidade estatística de haver mais de uma pessoa chamada Jair, com histórico de relacionamento com Adriano da Nóbrega e que mora numa casa toda envidraçada?E que, ainda por cima, tem telhado de vidro?", escreve Alex Solnik

Diante dessa dúvida a Polícia Civil do Rio de Janeiro suspendeu o grampo de membros da quadrilha do chefe do “Escritório do Crime”.

Ela não pode investigar o "homem da casa de vidro" citado nas conversas.

