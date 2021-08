O homem que cala demais

"Dono da Precisa tinha estreitas e inexplicáveis relações com o primeiro escalão do governo Bolsonaro. Simpatia? Amizade? Interesses? Quais?", avalia Alex Solnik edit

Encontros no Ministério da Saúde fora do horário de expediente e acesso fácil à embaixada brasileira na Índia durante a negociação de R$1,6 bilhão em vacinas da Covaxin não deixam dúvida de que o dono da Precisa, Francisco Maximiano da Silva, além de apoio no segundo escalão do ministério, tinha estreitas e inexplicáveis relações com o primeiro escalão do governo Bolsonaro.

Simpatia? Amizade? Interesses? Quais?

O seu silêncio recorrente a respeito dessas novas revelações, as mais escandalosas da CPI da Covid, indicam que os segredos, se e quando revelados podem causar danos irreversíveis a Bolsonaro.

Ele é o homem que sabe e por isso cala demais.

