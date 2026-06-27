O impossível como ponto de partida

Morando aqui na China, ‘o que é impossível?’ deixou de ser uma pergunta abstrata. Ela aparece a cada esquina, a cada estação de trem, a cada ponte suspensa sobre vales que parecem não caber no mundo real.

E talvez esse questionamento fique ainda mais forte quando eu embarco em um trem de alta velocidade. Eu nunca fui muito fã de avião nem de aeroportos — e aqui isso faz diferença. Os trilhos viram uma espécie de costura silenciosa de um território imenso. Uma malha ferroviária que é hoje a maior do mundo e que redefine o próprio sentido de distância.

Quando o espanto vira método

Foi a partir dessa sensação — entre o espanto e a curiosidade permanente — que acompanhei de perto, ainda que de longe, a produção de um vídeo extraordinário sobre uma dessas obras que insistem em desafiar o vocabulário do “impossível”.

E foi assim que, mesmo de fora, contribuí um pouquinho para a adaptação do roteiro para o público brasileiro.

Agora, ao ver o material final publicado, a emoção é real. Não é apenas um vídeo sobre engenharia. É um vídeo sobre escolhas históricas, sobre escala, sobre tempo — e, sobretudo, sobre gente.

Um trabalho coletivo que traduz o mundo

A produção é assinada pela minha amiga de vida e colega de profissão, Isabela (Xiaomiao Shi), que apresenta o vídeo, ao lado de Rosana (Zhao Yan). Juntas, elas constroem um registro que vai além do documentário: é quase uma tradução de mundo.

A ferrovia do teto do mundo

O ponto de partida dessa narrativa é um projeto que já entrou para a história contemporânea da infraestrutura global: a Ferrovia do Planalto Qinghai–Xizang, que liga Xining, na província de Qinghai, a Lhasa, capital da Região Autônoma de Xizang, conhecida no Brasil como Tibete.

Uma obra que atravessa o chamado “teto do mundo” e que, há duas décadas, está em operação contínua — um marco que desloca não apenas geografias, mas também a própria noção do que é possível em engenharia, escala e tempo.

O que a engenharia realmente está dizendo

O mais impressionante, porém, não é apenas a geografia.

É a pergunta que atravessa todo o vídeo: como a China conseguiu superar limites que, durante anos, foram considerados intransponíveis pela engenharia?

Quando o “impossível” muda de escala

No ano passado, quando Brasil e China iniciaram estudos de viabilidade da Ferrovia Bioceânica na América do Sul — conectando Atlântico e Pacífico e envolvendo também Peru, Colômbia e Chile — essa discussão ganhou outra escala.

Porque não se trata apenas de infraestrutura. Trata-se de imaginar rotas que reorganizam economias, territórios e destinos.

O impossível como nome provisório

No fim, talvez a pergunta “o que é impossível?” não tenha uma resposta definitiva.

Mas ela ganha outra densidade quando a gente atravessa montanhas de trem — mesmo que, por ora, seja por meio de um vídeo.

E fica aqui a promessa: assim que eu tiver oportunidade, vou vivenciar essa experiência de percorrer esses trilhos.

Até lá, seguimos olhando para essas obras e percebendo que, muitas vezes, o impossível é apenas o nome provisório do que ainda não foi feito.

Assistam e compartilhem. Vamos desafiar o impossível.