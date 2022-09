O jejum de Bolsonaro

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Michelle Bolsonaro aconselha aos brasileiros que jejuem, a quatro dias do pleito. Maria Antonieta foi mais generosa, propôs que comessem bolinhos.

Michelle fala como se tivesse a maior moral com Deus, e age como quem não teme a Deus.

Jejuando está o povo brasileiro, desde o início desse governo da fome. Jejuando estão as crianças sem merenda escolar porque a verba da comida foi desviada para o orçamento secreto. Em jejum radical estão os milhares de frequentadores dos restaurantes populares, que foram fechados por falta não sei se de recursos ou se de interesse do poder público, já que as prioridades são outras.

Jejuam os que reviram lixo e as 'rosangelas moro' olham, mas não veem, pq não lhes interessa. Jejuam, só no Rio de Janeiro, 3,5 milhões de desassistidos. São 30 milhões no Brasil inteiro.

As mães brasileiras jejuam, para dar aos filhos as raras migalhas na geladeira.

Se todos esses jejuns aqui citados valessem para o marido de Michelle se eleger, a vitória seria moleza.

Mas o principal motivo do desprestígio eleitoral de Bolsonaro é justamente o jejum forçado, promovido e incentivado por esse governo com couraça na alma, cadeado no coração, venda nos olhos e sem trava na língua mentirosa nem escrúpulos de iludir o povo ao propor, por exemplo, que ele jejue!

Bem, quem jejua não compra comida e não confere preço dos alimentos no mercado, será essa a lógica de Michelle?

Bolsonaro também vai jejuar? Deixar de comer picanha de 2 mil reais por 4 dias?

Ele vai se humilhar perante Cristo, vai reconhecer seus pecados, pedir perdão por todas as pessoas que prejudicou, magoou, não cuidou, abandonou à própria sorte (na COVID), conforme prevê o ritual do jejum cristão?

E fará esse sacrifício todo sem contar no cercadinho? Sem se gabar nas Lives? Sem fazer fotos e vídeos, posando contrito, como um humilde devotado a Deus?

Olha, Michelle, avisa pro seu marido que quem jejua não pode contar. É lei divina! Está dito em Mateus 6:17: "Quando jejuardes, não conte a ninguém. Mas o seu Pai Celestial, que vê em segredo, te recompensará"...

Mais provável é que, em vez de recompensa, Deus dê a ele uma boa surra nas urnas. O que é de Deus está guardado, não é isso que diz a filosofia popular? Vox populi vox Dei.

