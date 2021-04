O jornalismo deve dizer a Bolsonaro: não morreu aqui essa história

"Bolsonaro lançou um desafio ao jornalismo, quando disse que os motivos da demissão dos chefes militares são assunto dele e do novo ministro da Defesa. Só ele e Braga Netto saberiam o que aconteceu. Bolsonaro deseja, como na ditadura, que o assunto morra aqui", escreve Moisés Mendes, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Moisés Mendes, para o Jornalistas pela Democracia

Bolsonaro lançou um desafio ao jornalismo, quando disse, no seu papel preferido de caricatura de ditador, que os motivos da demissão dos chefes militares são assunto dele e do novo ministro da Defesa.

Só ele e o general Braga Netto saberiam o que aconteceu. E pronto. Essas foram as frases de Bolsonaro, na live de quarta-feira, dia seguinte ao da demissão em massa, referindo-se a Braga Netto:

“Ele me conhecia, eu conhecia ele e só nós sabemos o motivo disso tudo. Morreu aqui essa história. Não tem que discutir nada”.

Claro que, se os envolvidos no caso são pelo menos seis, não há como só ele e Braga Netto saberem dos motivos. Ele, o novo ministro, o ministro que saiu e os demitidos do comando das três armas devem saber alguma coisa.

E o que eles sabem é o que até as emas do Alvorada estão sabendo há meses: que o plano refugado pelos quatro dispensados é o golpe. É óbvio. Mas até o óbvio esconde o que deseja esconder.

Bolsonaro deseja, como desejavam na ditadura, que o assunto morra aqui. Ele já havia dito ao general Eduardo Villas Bôas, em janeiro de 2019, na solenidade de posse de Fernando Azevedo e Silva no Ministério da Defesa:

“Muito obrigado comandante Villas Bôas, o que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui”.

O teor da conversa pode morrer entre eles, mas todos nós sabemos o que levou Bolsonaro a fazer agradecimentos públicos ao general.

Villas Bôas era bajulado por ter emitido, como chefe do Exército, em abril de 2018, a nota com a advertência para que o Supremo não deixasse Lula livre. E Lula foi encarcerado. Hoje, o que se esconde com a demissão dos militares pode ser tão ou mais grave.

O jornalismo já está devendo a grande reportagem sobre o abatimento dos militares depois da humilhação a que Bolsonaro submeteu dois generais, um almirante e um tenente-brigadeiro, mandados embora porque não se comportavam como seus empregados.

Não é um assunto que possa morrer aqui. Um dos déficits brasileiros é o da falta de culto à memória, o exercício permanente, muitas vezes cansativo, mas decisivo para a democracia, de preservação da verdade.

Não há verdade histórica sem memória. Argentinos, uruguaios e chilenos sabem muito bem que precisam estar atentos ao que aconteceu, para que crueldades não se repitam. Eles exercitam a memória.

Autoritarismos e maldades só não irão se repetir se fatos públicos, envolvendo pessoas públicas, que interferem na vida de todos, não forem considerados segredos entre duas pessoas.

Bolsonaro não precisa dizer o que conversa com quem participa de suas decisões. Mas não pode dizer que os motivos do que decide são assuntos secretos.

A História mal contada é a que se submete a frases como essa de que a debandada no atacado de chefes militares morreu aqui.

Os ditadores desejaram que torturas, mortes e desaparecimentos fossem assassinados pela História e enterrados na mesma vala em que jogavam os que eles matavam.

Ditaduras torcem para que histórias desapareçam junto com os desaparecidos. Assim que foi dada como desaparecida por muito tempo a história do deputado Rubens Paiva.

Um dia comprovou-se, por obra do jornalismo, que Paiva desaparecera nas mãos de torturadores. Foi assassinado. O jornalista José Luís Costa, de Zero Hora, desmascarou a farsa do desaparecimento de Paiva.

Trocas de comandos não são a mesma coisa. Não. Mas as causas das trocas sugerem que o Brasil pode estar caminhando na direção de coisas parecidas com as da época em que mandavam matar inimigos e a História.

Bolsonaro está desafiando não só a capacidade de reação das Forças Armadas. Está dizendo ao jornalismo: o que eu sei vocês não ficarão sabendo, porque assim funciona e sobrevive um governo autoritário.

A história, como episódio, da demissão do alto comando das Forças Armadas interessa à História, como verdade. Não é um caso solto, muito menos uma deliberação administrativa ou um impasse casual entre comandante e comandados.

O Brasil foi relapso na abordagem da memória da ditadura, apesar da bravura de algumas iniciativas, como a do Brasil: Nunca Mais (viva Dom Paulo Evaristo Arns) e a da Comissão da Verdade.

São acervos de atos criminosos que não resultaram na perpetuação de gestos cotidianos de repulsa ao que aconteceu e em defesa da democracia.

O Brasil não se dedicou a ter nojo da ditadura e dos ditadores, como desejava Ulysses Guimarães. E o jornalismo deixou sua missão incompleta.

Bolsonaro sabe disso. Enterrar a História, com o conluio da grande imprensa, é uma ação decisiva para seu projeto de poder.

