O jovem não quer que falem por ele: ele quer que o escutem

O colunista e editor do 247, Gustavo Conde, afirma que os jovens são os brasileiros mais politizados e dotados de coragem. Ele diz: “o jovem sabe pensar fora da ‘caixinha’ porque ele ‘está’ fora da caixinha: ele ainda não foi ‘estragado’ pelo sistema. É a fruta no pé, a inteligência bruta, a potência concreta da revolução democrática, uma usina permanente de ideias e ações” edit

A juventude brasileira é o grande trunfo para o Brasil sair do impasse político que tem esmagado o povo brasileiro. Mas é ela, juventude, quem tem de dizer a que veio e como vai se organizar. O jovem não pode falar por procuração nem ninguém pode ter procuração para falar em seu nome. O jovem precisa falar o que quer e o que pensa para que sua voz ecoe em todos os setores da sociedade brasileira.

A juventude de hoje sabe que aquele Brasil inclusivo e democrático não era a regra e sim a exceção. Com a volta da pobreza, da exclusão, do racismo, da fome e da violência, os jovens começam a entender que o processo de criminalização da política foi o responsável por transformar nossa democracia nesta república adoecida, com governantes doentes e ideias doentes.

A juventude não quer uma política para ela pensada pelos velhos políticos. Ela quer se apropriar do processo político para mostrar como se faz um país com democracia, atrevimento e inteligência.

A juventude quer democracia real de raça e gênero, quer discutir as pautas identitárias com igualdade de forças, quer ser ouvida dentro da complexidade de seu discurso e na riqueza de suas reivindicações.

A sociedade brasileira ficou doente e a prova disso é a ascensão ao poder de uma figura que cheira a naftalina, que só pensa em morte e tortura e que é tolerada por uma população envelhecida por dentro, que esqueceu o que significa autoestima e o que significa a própria palavra “juventude”.

É isso que falta para o Brasil: juventude. Não a ‘juventude’ idealizada pelo sistema excludente de poder, com seu sentido meramente ‘etário’, mas a juventude que se traduz em ousadia, em quebra de paradigmas, em ‘oxigênio político’ - juventude que está presente em todos nós, seja como potência do presente, seja como memória daquilo que um dia fomos e nunca deixamos de ser.

Os jovens não são seres exóticos com sonhos exóticos. Os jovens são sujeitos da história tanto quanto os quarentões ou os sessentões. Os jovens são maioria. Os jovens não podem mais continuar sendo excluídos dos debates centrais do país simplesmente porque não ganham os mesmos salários de seus pais ou dos seus tios. Isso escancara uma luta que não é etária e, sim, de classe.

Os jovens também não podem continuar sendo excluídos do debate porque “ainda não têm experiência”. A experiência não é uma virtude em si. O que a “experiência” de homens brancos e bem nutridos tem oferecido de concreto para o conjunto da sociedade brasileira neste momento? Cem mil mortes? Desemprego? Ódio digital? Catástrofe ambiental? Precarização do trabalho? Fechamento de vagas, fechamento de empresas, fechamento de sonhos?

A juventude tem a ver com democracia, com inclusão, com inovação. O jovem é povoado pelo futuro e quando pensamos em futuro, pensamos em construir. O jovem pensa no meio ambiente porque ele sabe que, se não pensar, o futuro da humanidade estará comprometido.

O jovem pensa na humanidade. Aliás, o jovem ‘pensa’ - porque parece que aqueles que não são jovens esqueceram de ‘pensar’.

Não se pode ter medo de pensar.

Pensar é não ter preconceito com temas de debate. O jovem quer tratar do tema das drogas porque o tema das drogas é importante e tem impacto na sociedade e na economia. ‘Droga’ não é um tema recreativo, é um tema político. O jovem sabe disso. O jovem quer discutir isso. O jovem está pronto para discutir isso.

Mas o jovem não quer que falem por ele. O jovem quer protagonizar o processo político, quer modificar o processo político. Não é à toa que a principal figura no mundo que defende o meio ambiente é uma menina de 17 anos.

Uma menina que enfrentou a truculência de gente muito poderosa, como Donald Trump. Uma menina que foi chamada de ‘pirralha’ por Bolsonaro e que, com inteligência e senso de humor, incorporou a descrição de ‘pirralha’ em seu Twitter, silenciando o populismo digital de um presidente envelhecido e solitário.

O jovem é isso: é protagonismo, é ousadia, é responsabilidade, é amor, é respeito, é atrevimento.

O jovem sabe pensar fora da ‘caixinha’ porque ele ‘está’ fora da caixinha: ele ainda não foi ‘estragado’ pelo sistema. É a fruta no pé, a inteligência bruta, a potência concreta da revolução democrática, uma usina permanente de ideias e ações.

O jovem quer implementar seu projeto e concorrer pela organização das ideias e da concepção de país. O jovem quer oferecer soluções para uma sociedade cansada, quer colaborar, quer enunciar, gritar, soltar a energia que pode nos tirar a todos desse impasse histórico.

O recado posto e que faz menção ao mais ‘jovial’ dos nossos líderes políticos - cujo tesão é de 20 - é: você não está satisfeito com a política, conceba uma outra política. Se você não está satisfeito com os partidos políticos, construa um coletivo que te represente. Se você não acredita na política, não se intimide e invente uma nova forma de debater o destino das sociedades humanas.

O jovem não tem que dizer a que veio. O jovem VAI dizer a que veio. Ele ESTÁ dizendo a que veio. Nós é que ainda não estamos escutando direito.

É a hora de a juventude mostrar a este país a força de seu discurso e de sua intensidade acumulada, que maturou sob governos democráticos e que luta para entender o caos político e social que tomou conta da sociedade brasileira.

E quando se luta para se entender um processo social conflagrado de um país, fatalmente se encontra a solução democrática para o seu desenlace.

Feliz semana da Juventude a todos jovens - novos ou velhos - deste país!

