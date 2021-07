O merecido Centrão

Quem diz que já viu de tudo na política, não entende nada dela. É um amador no assunto. Quem entende de política diz que vai morrer e não terá visto tudo. Um bom exemplo disso é a recente nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil do governo Bolsonaro.

Seu nome completo é Ciro Nogueira Lima Filho, é advogado e empresário. Atualmente exerce seu segundo mandato como senador pelo Piauí e a presidência nacional do PP.

É dele a seguinte afirmação em 2017: "(Ao Jair) Bolsonaro, eu tenho muita restrição. Ele tem um caráter fascista, preconceituoso". Essa foi a avaliação sobre o então deputado federal e futuro presidente, durante uma entrevista à TV Meio Norte.

E tem mais, na mesma ocasião ele declarou apoio a eleição de Lula em 2018. Disse que Lula "foi o melhor presidente deste país, especialmente para o Piauí e o Nordeste".

Convite aceito, Nogueira terá a missão de melhorar a articulação política do Planalto e afastar a ameaça de Impeachment daquele que um dia foi considerado por ele um Fascista. Uma barbada para um dos líderes do Centrão que presta suporte ao presidente, cuja sigla está disponível para que Bolsonaro use nas eleições do ano que vem.

Sim, é verdade que política não se faz com o fígado. Que não pode existir rancores. Que as desavenças de hoje podem ser relevadas amanhã. Que ontem inimigos, hoje melhores amigos. Na política e nas Casas de Meretrício, vale tudo. Talvez seja por isso que ambas palavras comecem com "P". De uma certa forma, ambas se confundem.

Este episódio não é uma exclusividade brasileira. No mundo inteiro isto ocorre. Políticos trocam de partido saindo de um extremo para o outro. Um dia ideológicos, noutro pragmáticos. Hoje na esquerda, amanhã na direita. Andam ao sabor do vento.

Claro que também temos exceções. Aqueles que nunca se afastaram de suas convicções. Que sempre foram coerentes com seus ideais. Lutaram por causas progressistas e até morreram por seus ideais. Políticos que contribuíram por um mundo melhor.

Bolsonaro está dando uma bela cartada ao cooptar Nogueira para seu círculo íntimo. Afinal de contas, sem o Centrão, ele não se sustenta na presidência. Este grupo de siglas conservadoras que sempre deram apoio a quem lhes oferece mais, foram os que Eduardo Cunha reuniu, com o apoio de Michel Temer, para darem o golpe que derrubou a presidente Dilma.

O Centrão é uma obra mal acabada de uma mistura da antiga Arena com o MDB. Um arrazoado de siglas sem nenhum significado prático que reúne os chamados membros do Baixo Clero, que nada mais são do que oportunistas de ocasião democraticamente eleitos para exercerem seus mandatos sem compromisso outro, que não com eles mesmos.

Na sua insignificância, estes parlamentares vão sendo esquecidos depois de cada eleição. Uma vez eleitos estão livres para "vender" seus votos de acordo com a necessidade do governo. Tudo tem um preço, nada sai de graça. Sem a liberação de verbas parlamentares o Congresso não sobrevive, muito menos um presidente. É o toma lá, dá cá.

Não poderia encerrar este artigo sem mencionar Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, mais conhecido como Tiririca, deputado federal desde 2010, quarto colocado entre as maiores votações da história em eleições brasileiras. Um fenômeno na primeira eleição como voto de protesto segundo os analistas da época. Onze anos depois e ele continua lá.Tiririca é analfabeto "funcional", palhaço de profissão, cantor amador. Ele se lançou candidato por São Paulo pelo Partido da República usando os bordões: "O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto", e "Pior do que tá não fica, vote Tiririca".

Autor de canções racistas, proprietário de um humor preconceituoso, Tiririca é o típico membro do Centrão. Obviamente foi um dos votos pelo Impeachment de Dilma e hoje faz parte da sustentação de Bolsonaro.

Eles podem ser eleitos uma vez como voto de protesto, outra vez por costume, nunca por competência ou por méritos. Os membros do Centrão são a rapa do tacho, a tampa da gaita, o mal que o brasileiro atrai para si mesmo em toda eleição. Um Brasil que está as portas de mais um impeachment dependendo para que lado for o Centrão.

