O morto nosso de cada dia...

Apoie o 247

ICL

Por Eric Nepomuceno, para o 247

Pois é: enquanto o pão nosso de cada dia da oração católica falta cada vez mais na mesa de milhões de brasileiros, sobram os mortos, principalmente no Rio de Janeiro.

Em 2018, e na onda de Jair Messias, foi eleito governador um tal de Wilson Witzel, uma figurinha abjeta de quem ninguém jamais tinha ouvido falar. Começou pregando que a polícia assassinasse suspeitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas favelas, ninguém era suspeito: eram todos criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Afastado por corrupção, em seu lugar assumiu o vice, Claudio Castro, figurinha conhecida nos porões da política mais asquerosa e rasteira do Rio.

Em pouco mais de ano e meio no posto de governador conseguiu um fato insólito: tornou-se o mais letal dos governantes do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio de 2021 foram 28 mortos numa ação policial na favela do Jacarezinho. Exatamente um ano depois, maio de 2022, quase bate o próprio recorde: 25 mortos na favela da Vila Cruzeiro. Pois agora, quinta-feira passada, no Complexo do Alemão – um amontoado de favelas –, foram 20.

Uma das vítimas foi um cabo da Polícia Militar. Outras duas foram mulheres que não tinham nada a ver com nada. Uma delas estava com o namorado num automóvel que sequer foi parado pelos policiais: eles atiraram direto.

Das outras 17 vítimas, seis não tinham nenhum antecedente policial. Mas estavam numa favela, e, portanto, eram do mal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faz tempo, e muito, que os criminosos, em suas duas vertentes – os criminosos-criminosos e os criminosos-milicianos protegidos pela família de Jair Messias –, dominam vastas áreas do Rio de Janeiro.

Sua presença foi detectada em quase 70% da área urbana, e mais da metade da região metropolitana do Rio de Janeiro está debaixo de seu controle direto e sanguinário.

Em semelhante cenário, não surpreende que a criminalidade atue à vontade, quando não em conluio com policiais, mediante a secular e sempre bem-vinda prática do suborno.

É compreensível, então, que as forças de segurança tratem de entrar em ação para conter a expansão do crime.

Quer dizer: compreensível seria, se essa ação fosse antecedida por um meticuloso trabalho de inteligência (em todos os sentidos da palavra: informação prévia e de raciocínio na hora de planejar o que seria feito), com o objetivo de prender criminosos e proteger a vida de quem mora nessas comunidades abandonadas à própria sorte.

Pois o que vimos até agora é exatamente o contrário.

As polícias do Rio, tanto a Civil como a Militar, são de uma incompetência apenas comparável ao seu lado sanguinário, destruidor, e sua maciça vertente de corrupção deslavada.

Se é natural que um policial atacado trate de se defender, e que essa ação de defesa eventualmente resulte na morte do agressor, não tem nada de natural que uma polícia invada áreas residenciais atirando a esmo, eliminando não apenas criminosos que deveriam ser presos e não mortos, mas também habitantes da região.

Pois é isso que acontece em dez de cada dez ações policiais no Rio.

Para pessoas como Claudio Castro, bolsonarista leal, bandido bom é bandido morto.

E morador de favelas é, antes de tudo, um suspeito de ser bandido. Portanto, se não for e acabar morto, é, lamentavelmente, parte do jogo.

Daí vem o morto nosso de cada dia, entre eles os que apenas buscavam o tal pão da prece dos católicos.

Uma coisa me impressiona há décadas no Rio: nas batidas policiais, principalmente nas de trânsito, eu, branco, quase nunca sou parado.

Já os negros, especialmente os que dirigem motos e automóveis vistosos, são irremediavelmente parados – e submetidos a vexame por policiais igualmente negros, e igualmente vítimas de preconceito.

É o racismo do racismo: se é um negro dirigindo um carro igual ao meu, claro que é suspeito.

Já eu, branco, estou em meu pleno direito de ir e vir.

Cláudio Castro é, mais que uma figureta abominável, um ativo incentivador da criminosa tendência assassina das polícias do Rio.

É o retrato de uma sociedade que incendeia as ações de desigualdade, que condena trabalhadores à imagem de criminosos ou suspeitos de qualquer coisa, um retrato de até que ponto os brasileiros podemos ser abjetos.

O retrato de uma sociedade racista, misógina, imoral e assassina.

E tem gente que vota nessa estirpe asquerosa, confirmando a aberração que se chama de Brasil, o país – conforme afirmou, com toda razão do mundo, Darcy Ribeiro – que tem a elite mais atrasada e criminosa de toda a América Latina.

Mais mortos virão. A cada dia.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE