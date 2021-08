O Nazismo entrou pela porta da frente do governo

Gestos, brados, políticas e holocausto: termos diretamente ligados ao nazismo. Uma ideologia que parece morta, mas que ainda infecta. Há descendentes deste dogma entrando em aviões e gabinetes.

A ditadura nazi reinou na Alemanha de 1933 a 1945. Um Terceiro Reich foi implantado, e liderado por Adolf Hitler. Os judeus foram caçados, espoliados e brutalmente assassinados, em um espetáculo de horror sem precedentes. A ideologia do fuhrer desejava implantar uma nação étnica superior de brancos.

Nosso Brasil foi atingido pelos estilhaços deste movimento, especialmente, quando Getúlio Vargas: expatriou Olga Benário (esposa de Luís Carlos Prestes) para o fim…a revolucionária fora enviada ao Campo de Concentração de Lichtenburg, morrendo em 1942 (aos 34 anos) na Câmara de Gás, no Campo de Bernburg.

Agora estamos em mãos nazifascistas literalmente. Se não bastasse toda sorte, ou melhor todo azar, de sermos desgovernados por um misto de autoritarismo policialesco miliciano e militar que (bebe na fonte da corrupção) que sevicia; ainda vimos entrar em nosso solo repleto de órfãos e viúvas - oriundos do descontrole social das forças negacionistas - a neta de um nazista (que foi ministro do Fuhrer) com ares autocráticos/nazistas no D.N.A.

Foi na semana passada que Beatrix Von Storch foi recebida no gabinete do presidente da República, em agenda especial. Beatrix defendeu a união dos conservadores para combater a ideologia dos grupos de Esquerda. Será que em breve teremos uma estátua do avô de Beatrix, no lugar do busto de Zumbi dos Palmares? Na Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro…

