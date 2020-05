O país sem cabeça que solta fogo pelos olhos

Diz o ditado popular: “Quando a cabeça não pensa, o corpo padece”

Eis o retrato do Brasil!

O Brasil foi tornado um país descabeçado, em todos os sentidos aplicáveis ao termo.

O Senado teve de votar um projeto de lei que permite o adiamento do ENEM, por causa da pandemia, que irá à consideração da Câmara, que, se aprovada, depois de todas as idas e vindas, próprias da liturgia da casa, poderá ser vetado pelo presidente, cujo veto terá de ser discutido no parlamento.

Sabe por que isso? Porque o Brasil foi tornado um pais descabeçado.

O médico, ex-ministro da saúde, o segundo, saiu porque, como médico, não podia subscrever a prescrição medicamentosa do presidente, que, colocou um general no comando da pasta, que já nomeou mais dez militares, e já aviou a receita do dr. presidente.

Graças ao novo condutor do ministério, a saúde, no Brasil, continuará a cair, mas, cairá de paraquedas!

Sabe por que isso? Porque o Brasil foi tornado um país descabeçado.

O Brasil registra mais de mil mortes por covid-19, em 24 horas, e o presidente faz piada com a sua grande contribuição para a cura da epidemia: trocar dois ministros da saúde até conseguir consagrar uma droga chamada cloroquina, que pode ser letal, se aplicada sem o devido acompanhamento técnico, dizendo que… não dá para repetir.

Sabe por que isso? Porque o Brasil foi tornado um país descabeçado que, porém, solta fogo pelos olhos.

Parece cômico? É só trágico!

O Brasil está padecendo, como diz o ditado. O Brasil está desgovernado, a caminho da vala comum que a história reserva aos idiotas, aqueles que se esqueceram do que significa ser político. Aqueles que foram cuidar de seus escusos interesses pessoais e familiares, quando deveriam cuidar do povo que os colocou a frente da polis. Isso, porque os idiotas nunca naufragam sozinhos, pois, a sua irresponsabilidade política cobra a vida de muita gente.

E nós, os que padecemos?

Continuaremos a enterrar nossos mortos: os que a epidemia mata, e os que a polícia mata, por engano, sob o excludente de ilicitude, que não foi aprovado, mas, continua valendo.

E tudo isso em silêncio, enxugando as lágrimas e sufocando o grito, para não incomodar ninguém.

