O papel do general na Saúde

Quando Mandetta estava demitido, mas ainda não estava muito claro quem seria seu sucessor, eu aventei a possibilidade de Bolsonaro colocar um general chefiando o ministério da Saúde. Não acertei na mosca, o escolhido foi um médico ou ex-médico, mas o seu número 2 no ministério deverá ser o general escolhido por Bolsonaro, Eduardo Pazzuelo, que se encontrou com o ministro Nelson Teich hoje, em pleno feriado.

A principal missão do número 2 do ministério é comandar a distribuição de insumos, ou seja, o general é que vai determinar para quais estados irão máscaras, respiradores, testes etc etc, o que significa que estados com cujos governadores Bolsonaro não vai com a cara – os do Nordeste, mais Doria e Witzel – vão comer o pão que o diabo amassou.

