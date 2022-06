O poço e o pêndulo

Apoie o 247

ICL

Nosso percurso na Terra nos coloca face a face com o religare. O conto de Edgard Allan Poe que foi adaptado para o cinema “O sePoço e o Pêndulo” reflete o pensamento religioso do medievo ou Idade Média.

Quantos seres humanos foram mortos pela Santa Inquisição? Aproximadamente 100 mil; entre homens, mulheres e crianças. Sim havia um Santo Ofício prendendo e arrebentando os ditos hereges; e isso se baseava em livros clássicos, como por exemplo: “O martelo das bruxas”

A filosofia vem investigando há séculos a nossa origem. Esta “busca da sabedoria” analisa fenômenos e critica desmandos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Queimar pessoas que pensaram diferente do ideário advindo da grande sombra dos tempos! Ou seja da soberania do catolicismo: trouxe repressão pérfida e abusadora para as mentes dos seres humanos até hoje. As guerras religiosas sempre visaram e visam manutenção de um status-quo favorável aos mais abastados. Reforma; contrarreforma e qualquer outra atividade cismática nunca será realmente para acabar com a maior chaga da História: a desigualdade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ler o trecho abaixo identificamos o quanto o nome de Deus é usado em vão e de forma belicosa: “deputado federal bolsonarista Éder Mauro (PL-PA) sugeriu nesta quarta-feira, 1, durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, na Câmara dos Deputados, que uma professora fosse colocada em um "paredão" de fuzilamento por usar a imagem de Jesus Cristo em uma prova escolar”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nome da professora não fora revelado até o momento que confecciono este texto. Mas o que pensar sobre o ato do deputado?

Será que a docente fazia uma ironia a respeito da figura de Jesus; que fora tratado como um bandido em um tribunal mui parecido com o do Santo Ofício? Bem; o que sei é que quando vemos deputados como a senhora Tabata Amaral (ex - PDT) votando favorável ao fim de leis de amparo a famílias devedoras do Sistema bancário; a fim de que tais pessoas percam seus lares; somos levados a refletir: nossos inquisidores migraram para o parlamento; para às empresas. E nossa fogueira continua acesa: visto que “o capitalismo é a maior religião do mundo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

#FORABOLSONARO

#ValReiterjornalismohistórico

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE