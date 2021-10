Apoie o 247

Chicote do Pessoa

O povo está cansado de Bolsonaro

Por José Pessoa de Araújo

Bolsonaro está pensando

Que vai enganar de novo

O povo está cansado

Não suporta comer ovo

Com Lula era picanha

O genocida é um estorvo

Esse monstro genocida

De ninguém tem o respeito

A roubalheira é grande

Ninguém está satisfeito

Em dois mil e vinte dois

Vai perder de qualquer jeito

Lula no primeiro turno

Vai ganhar essa eleição

O povo está cansado

De tanta corrupção

Bolsonaro e família

Seu destino é a prisão

O desemprego é grande

Falta comida no prato

Quando o PT governava

Tudo era mais barato

O Brasil é governado

Por psicopata rato

O Brasil passa vergonha

Com esse ignorante

Ele nega a Ciência

É um tolo irrelevante

Da sua boca não sai

Nada de interessante

Bolsonaro é um monstro

Deve ser interditado

Esse ser inominável

Deixou o povo lascado

Além de ser desonesto

É um desequilibrado

O Brasil nunca viveu

Tanta infelicidade

Com um governo medíocre

Que falta com a verdade

Tenta enganar o povo

Do campo e da cidade

Bolsonaro seus asseclas

Não valem um real furado

Quero todos na prisão

Pagando um preço dobrado

Pelos crimes cometidos

Contra um povo desamparado

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.