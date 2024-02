O quarto vergonhoso veto estadunidense sobre Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Os Estados Unidos da América usaram o veto pela quarta vez para derrubar, desta vez, o projeto de resolução apresentado pela Argélia na noite de 29 de janeiro passado, após a adoção de medidas cautelares urgentes pela Corte Internacional de Justiça sobre a situação em Gaza, que aponta para um crime de genocídio, incluindo o cessar-fogo, facilitação e ampliação do acesso à assistência humanitária e a proibição do deslocamento forçado. O projeto de resolução foi aprovado por 13 países, enquanto o Reino Unido, que costumava ser grande, optou por se abster, tornando-se subserviente aos Estados Unidos.

A questão do número de vetos relacionados a projetos de resolução sobre Gaza foi levantada, com alguns argumentando que os Estados Unidos usaram o veto apenas três vezes. Esqueceram ou negligenciaram o uso do veto em 18 de outubro contra uma emenda apresentada pela Rússia para adicionar uma disposição pedindo um cessar-fogo ao projeto de resolução brasileiro. O veto estadunidense derrubou a emenda. Em seguida, o projeto de resolução foi reintroduzido sem a emenda, pedindo apenas "paradas humanitárias", e foi aprovado por 12 países, mas a delegada dos Estados Unidos usou o veto pela segunda vez alegando a falta de condenação ao Hamas.

continua após o anúncio

Os Estados Unidos mobilizaram seus aliados contra o projeto de resolução russo em 16 de outubro, que pedia um cessar-fogo e só obteve cinco votos, caindo automaticamente.

Os Estados Unidos votaram contra dois importantes projetos de resolução na Assembleia Geral, um em 27 de outubro de 2023, que recebeu 120 votos a favor, e outro em 12 de dezembro, que foi aprovado pela maioria de 153 países, e os Estados Unidos e Israel encontraram apenas um punhado de apoio.

continua após o anúncio

Então, devemos ser absolutamente claros de que quem protege o regime e facilita a continuação da guerra genocida são os Estados Unidos da América.

Este país desempenha o papel de guarda-chuva político e diplomático para dar ao regime uma oportunidade mais longa de mergulhar cada vez mais no sangue dos palestinos. Este é um país que adota completamente o discurso sionista atual. A guerra foi iniciada pelo movimento Hamas em 7 de outubro, uma guerra entre Israel e o Hamas, classificado como um "movimento terrorista", com o objetivo de recuperar reféns e derrotar o Hamas.

continua após o anúncio

Quando o regime acusou imediatamente 12 funcionários da UNRWA (o número foi reduzido para seis), os Estados Unidos cortaram imediatamente o financiamento para a maior organização humanitária ativa em Gaza, e apresentaram 152 mártires, todos palestinos. Em seguida, a caravana europeia seguiu sem investigação ou espera pelos resultados da investigação, indicando que o lamento pelas vítimas civis se trata apenas hipocrisia.

Os Estados Unidos não foram e não serão um mediador neutro, e falar sobre a solução de dois estados é apenas uma tentativa de ganhar tempo e salvar o estado de Israel de sua atual situação complicada.

continua após o anúncio

Devemos sempre ser cautelosos com a decepção estadunidense quando veem o estado em uma crise apertada; eles usam uma linguagem suave falando sobre a necessidade de evitar matar civis enquanto centenas são mortos diariamente, falam sobre a necessidade de respeitar o direito internacional humanitário enquanto o estado de Israel viola todas as leis internacionais, humanitárias e os direitos humanos. Falam sobre condenar a violência dos colonos, que só descobriram subitamente após 7 de outubro. Falam sobre o direito dos palestinos à liberdade e dignidade, enquanto veem os palestinos sendo massacrados aos milhares. Prometem apoiar a solução de dois estados após o fim da guerra, como se os 22 anos desde que o ex-presidente George W. Bush adotou o plano de paz de 2002 não fossem suficientes para transformar o plano de papel em uma entidade independente real na terra. Cada vez que Blinken, o secretário de estado estadunidense, vai para a região, faz uma visita de cortesia à Autoridade Palestina em Ramallah, falando sobre um papel maior para a Autoridade após o fim da guerra de genocídio após sua reforma, o que amplia o fosso entre as lideranças da resistência e a liderança de Oslo, que já não é convincente para os palestinos em geral.

Enquanto o estado comete o genocídio, os Estados Unidos o concedem com 14 bilhões de dólares. Além disso, enormes quantidades de armas, munições e veículos fluíram para o estado desde 7 de outubro até agora, sem os quais o exército do estado não teria resistido e suas fileiras teriam desmoronado antes de seus próprios fundamentos desabarem. Porta-aviões, submarinos e unidades navais foram implantados na região para proteger o estado e impedi-lo de entrar em colapso, assegurando sua segurança caso a guerra se amplie para incluir o Líbano, Iraque e Iêmen. Todos os líderes da administração estadunidense correm para visitar o estado, tranquilizá-lo, apoiá-lo e fornecer garantias de segurança, desde o presidente até o secretário de Estado, o conselheiro de segurança nacional e até o diretor da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Biden afirma ser sionista por opção, não por convicção, e Blinken coloca sua judaicidade antes de seu país de origem, algo sem precedentes talvez na era moderna.

continua após o anúncio

O Congresso vota com uma maioria quase unânime para apoiar o estado e seu direito à autodefesa, condenar o Hamas e também condenar a UNRWA e congelar todos os fundos de apoio da agência, que estão atualmente em discussão. Os candidatos republicanos para as próximas eleições presidenciais em novembro competem para ver quem é mais extremista em exigir a destruição e esmagamento dos palestinos e transformar Gaza de volta à idade da pedra, transformando as pessoas em cinzas e fumaça. O último a pedir o genocídio foi o membro republicano do Congresso, Andy Biggs, que respondeu a uma pergunta sobre a responsabilidade dos Estados Unidos pelas dezenas de milhares de crianças e civis mortos em Gaza, dizendo: 'Todos devem ser mortos'. Esta brutalidade é chocante e sem precedentes. A elite política estadunidense assumiu uma imagem tão bárbara quanto, ou mais, do que suas contrapartes no estado sionista, onde os palestinos são classificados como animais humanos e devem ser exterminados, mesmo que isso signifique o uso de bombas nucleares."

As posições assumidas pelos Estados Unidos para proteger a entidade sionista não são novas, e o uso do veto para acabar com qualquer tentativa séria de condenar a entidade e suas práticas fascistas contra o povo palestino também não é novo. O apoio dos Estados Unidos à entidade aumentou cerca de 46 vezes. Portanto, o povo palestino, os povos árabes e islâmicos amigos e os defensores da liberdade e da justiça devem tirar a conclusão que esta guerra de extermínio travada pela entidade sionista desde 7 de outubro não teria continuado sem o apoio militar, político, diplomático, financeiro, de inteligência e midiático que os Estados Unidos prestam à entidade, apoiado por uma incubadora europeia além do Canadá e da Austrália.

continua após o anúncio

Os Estados Unidos não foram um mediador neutro e não o serão. Falar sobre uma solução de dois Estados é apenas ganhar tempo, salvar a entidade de sua atual situação e apresentar um cartão para os governantes árabes usarem perante seu povo, a fim de absorver o ressentimento esmagador contra os Estados Unidos.

A ocupação sionista não poderia ter continuado todos esses anos, exceto com o apoio dos Estados Unidos e do coro europeu hipócrita. O assentamento não teria se expandido e devorado mais de 40% do território da Cisjordânia sem o apoio estadunidense, e a obstrução permanente do direito dos refugiados de retornarem às suas casas não teria sido possível se não fosse a posição estadunidense.

continua após o anúncio

A presença de regimes árabes submissos e normalizados, ou aqueles que estão no caminho da normalização, lida com a entidade secretamente, depois secretamente e publicamente, entre os acordos estadunidenses para o Oriente Médio, onde a entidade é o centro mais forte e ninguém chega perto de seu poder. A normalização árabe é um programa estadunidense, e a marginalização da questão palestina também o é. A política estadunidense no Oriente Médio é elaborada em Tel Aviv e implementada por sionistas que são exagerados em seu sionismo em Washington. Por exemplo, o acordo do século proposto pelo ex-presidente Trump foi escrito por três sionistas: o genro do presidente Kushner, seu conselheiro para o Oriente Médio, Greenblatt, e seu embaixador em Tel Aviv, David Friedman. A equipe que cerca Biden pode falar de forma mais suave, mas tem as mesmas características.

Os palestinos devem abandonar a ilusão de estabelecer um Estado independente, soberano e viável, com Jerusalém como capital. Os palestinos não têm outra escolha senão a verdadeira unidade nacional baseada em um único programa cujo objetivo é primeiro acabar com a ocupação através de múltiplos métodos, incluindo a resistência, o movimento de boicote e a aliança com os povos árabes e islâmicos, os países amigos, o povo livre e honrado do mundo e os lutadores pela liberdade e pela justiça. Não deveríamos estar preocupados com a solução de dois Estados vinda dos Estados Unidos porque ela nunca chegará.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.