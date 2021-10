O que falta para “Fora Bolsonaro” virar “Diretas Já”

Apoie o 247

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Falta palanque único. O que eu vi na Paulista foi um festival de palanques. Cada grupo no seu quadrado. Na sua bolha. Na esquina com a Augusta, o PCdoB, com suas bandeiras vermelhas, camisetas com Rosa Luxemburgo e Trotsky, cantando slogans; mais adiante o quadrado dos estudantes, com suas vozes estridentes, sempre exigindo o impossível; a seguir o dos metroviários, mandando recado ao governador; o dos sindicatos e dos partidos, com um enorme carro elétrico. Cada um com seu discurso. Todos falando ao mesmo tempo. Sem ouvir o que dizia o outro.

Falta um formato. O das Diretas Já eram comícios, com palanque, apresentador, oradores e artistas, que às vezes terminavam em passeata. O “Fora Bolsonaro” é uma aglomeração misturada com feira de artesanato, um passeio pela avenida, às vezes parece carnaval, quem participa anda de lá para cá sem saber quem e quando vai falar.

Falta uma palavra de ordem. Quando há muitas palavras de ordem, não há nenhuma. Hoje tinha o “tá tudo caro, a culpa é do Bolsonaro”, “Bolsonaro genocida”, “fora Bolsonaro e Mourão”, “Bolsonaro na cadeia”. Seria mais eficaz todo mundo dizer a frase que sintetiza tudo: “Impeachment já”.

Falta um líder. Ulysses Guimarães era o líder incontestável das Diretas Já. O Fora Bolsonaro não tem um líder, tem vários. O que é o mesmo que não ter nenhum.

Faltam oradores. Ulysses, Brizola, Franco Montoro, Tancredo, Lula empolgavam a massa com seus discursos históricos nas Diretas Já. Suas frases davam manchetes dos jornais do dia seguinte. O melhor orador do país - Lula da Silva - não participa do “Fora Bolsonaro”.

Falta povo. O “Fora Bolsonaro” reúne militantes de esquerda de várias tendências, mas não a população comum, que não veste camiseta de partido nem carrega bandeira e que continua em casa.

Faltam artistas. Os artistas arrastavam multidões aos comícios das Diretas Já.

