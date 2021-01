O que quer dizer “quem decide se um povo vai viver democracia ou ditadura são as Forças Armadas”?

No emaranhado em que nos metemos, em que as distopias políticas mantêm parte do público dopado, mas, ao que parece, tende a piorar, porque volta e meia alguém diz algo ainda pior, razão por que se não dispensa – e não se pode dispensar – a produção de escritos críticos para tentar romper o círculo vicioso a que estamos submetidos.

Cuidado: se você pensou que não estamos lascados, enganou-se... Recentemente, o presidente da República, em habitual equívoco, disse que “quem decide se um povo vai viver democracia ou ditadura são as Forças Armadas” (Cruz-credo!)

Olhem para este ponto de vista cada vez menor do “necropensador”. A fala do presidente, como é notória, limita a noção de democracia. E o imenso buraco que ele abre, diminui ou elimina as outras instituições que representam o conceito de democracia. Aqui reside o ponto central a ser pensado.

Esse receituário da extrema direita não é inédito. Se a democracia for como presidente pensa como é, não se trata por evidente – e nem de perto – de democracia, porque o mandatário há muito faz força para se afastar dela.

O problema é que, de tanto em tanto, vai-se circulando conceitos autoritários, a banalização em massa acontece, os quadros mentais paranoicos aumentam, logo, na fila, por certo, há o fechamento de regime. A lição é antiga.

Ora, se a palavra é o “lugar do ser” (Lacan), e “o inconsciente é estruturado como linguagem”, não é difícil entender que o objeto da pulsão do presidente é a ditadura. Enfrentar a realidade, hoje, é, sobretudo, enfrentar os discursos de autoridade.

Esse olhar de democracia, de Jair, não é Democracia, mas sim “bizarrocracia”. Não; não é o mesmo que “vulgocracia”, que pouco se usa, mas está nos dicionários (“vulgo” = “plebe”, “povo”). Afinal, basta perceber que, para o mandatário, povo não é o protagonista jurídico-político (via correição). No conjunto da obra, Bolsonaro é um inimigo do povo. Por isto, parece que “bizarrocracia” é um bom nome para o que saiu da boca do presidente que governa este país, se cabe o verbo.

O conhecimento liberta. Saiba mais