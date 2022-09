O que significa votar em contexto de anormalidade política?

Apoie o 247

ICL

Dentro de poucos dias o Brasil escolherá seu novo presidente. Infelizmente, essa escolha não se dará em um cenário democrático normal. O contexto é de medo, ameaça e chantagem. A campanha do atual presidente segue, como em 2018, inescrupulosa e manipulando os piores afetos.

Por isso, o voto nessa eleição tem uma dimensão totalmente outra. Não votaremos como se fazia antes e não podemos ser ingênuos quanto à nossa preferência por esse ou aquele candidato.

É preciso refletir sobre o critério da vontade individual em relação a candidatos em um cenário de anormalidade. O voto está sendo mantido como um fio que sustenta o corpo da democracia pronto a desabar de vez. O voto é a chance de abrir alas para a restauração de um patamar político de normalidade democrática, mas pode também ser o seu contrário e aprofundar o estado de exceção que vem sendo vivido desde o golpe de 2016 quando as instituições que deveriam garantir a democracia foram severamente abaladas.

Isso quer dizer que, diante do fato do voto, todos os brasileiros e todas as brasileiras nesse momento histórico são responsáveis pela sobrevivência ou não da democracia.

Em 2018 ela foi lançada no seu paradoxo por meio da vitória de um projeto antidemocrático.

Em 2022 esse paradoxo poderá se aprofundar resultando em uma solução catastrófica para o país inteiro.

Espanta que o projeto antidemocrático vitorioso há 4 anos ainda tenha adeptos. Contudo, mais que nos espantar, devemos ficar atentos e criar caminhos para que o fascismo seja vencido e não retorne nunca mais. Agora, o caminho é o voto. O fascismo brasileiro não é uma hipótese, mas um fato terrível, apesar de sua naturalização. Que essa naturalização tenha sido possível, é desesperador. Diante disso, não podemos considerar a vontade pessoal e a identificação pessoal com um candidato ou candidata como algo maior do que o destino do país.

Quem ama a democracia, deve demonstrar seu amor através de um voto pragmático

A democracia clama por nossa consciência e nossa ação.

A partir do voto, teremos a chance de reinventar o Brasil ou de o afundar de vez no desespero e na morte.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.