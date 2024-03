O que você vai fazer hoje?

Apoie o 247

Dizem que título ajuda a vender livro, sem esquecer da importância de quem escreve e da força da capa, eu concordo.

Lembro de minha curiosidade ao ver na vitrine Jangada de Pedra. Que embarcação será essa, logo pensei.

Deus é inocente, me provocou a adivinhar como seria essa “pureza divina”. O livro assinado por um jornalista dos bons revela a censura na imprensa durante uma guerra.

A sonoridade de Malagueta, Perus e Bacanaço, me fez repetir essas três palavras como refrão de música.

Aprendi também que tamanho pouco importa nos títulos.

O Último Sábado de Julho Amanheceu Quieto, com 35 letras; e Fim, com 3, são daqueles livros que a gente, quando sente que vai terminar, diminui o ritmo e até reserva um horário pra página final.

Aposto que livreiros e livreiras pensam da mesma maneira sobre o próprio negócio. Levam meses, talvez anos, matutando antes de escolher o que vai no letreiro da loja. A carioca Folha Seca, a pernambucana Jaqueira, a santista Realejo ou a Livre, da cidade de Monteiro Lobato, mais que nomes são convites. A gente bate o olho e quer entrar.

Aqui na vizinhança, começou com a Ponta de Lança. Perto, abriu Sentimento do Mundo. A gente anda um tico e encontra a Na Nuvem. Outro tanto e entra na Gato sem Rabo.

Todas livrarias de rua. Xeretando por elas não vejo nenhuma vazia. Há sempre um ou outro a ler, a comprar, a puxar conversa fiada.

Outro dia, peguei um papo pelo meio.

- O brasileiro lê pouco, né?

- Lê pouco porque o livro é caro ou o livro é caro porque vende pouco?

- Quer mais um café?

-....

Livro é mais barato que uma bola de futebol, que uma bolsa. Aliás, a depender da bolsa você pode levar até 10 livros. O mesmo pro vinho, calça jeans. Deixo pra você pensar e decidir o que é melhor. Nunca fui bom de preço e se comerciante fosse já teria fechado a porta, vendendo bolas ou livros.

Capa do livro Birinaites, Catiripapos e Borogodó, de Luís Cosme Pinto (Photo: Reprodução)

