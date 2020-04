O rápido, o devagar, e a pandemia

Isto posto, Bolsonaro, menos louco que parece, faz o cálculo baseado no segundo sistema, possivelmente orientado por sua equipe econômica ultraliberal, projetando ganhos políticos no médio prazo ao assumir os prejuízos imediatos como parte do processo edit

Há algumas semanas este espaço de discussões propôs que o Brasil entraria no fim deste mês, e durante o transcorrer de maio, no pior momento da pandemia da Covid-19. Tudo ainda indica para o mesmo, com imagens de sepultamentos coletivos já enchendo as primeiras páginas de jornais. Entretanto, paira em certo segmento da opinião pública a ideia de que, se nossos óbitos não estão atingindo os números desastrosos dos países europeus para o mesmo tempo de pandemia, é sinal de que se deve relaxar o isolamento social e pensar na recuperação econômica.

Quando a realidade é muito distinta. O que freia, ainda, a evolução da pandemia no Brasil é o fato de termos começado as medidas preventivas muito cedo, ainda com três semanas do primeiro registro, já beneficiados pelos exemplos que vinham do exterior. Igualmente, a capacidade de dispersão das ações preventivas por todo o país, por meio do poder do Sistema Único de Saúde (SUS) em campanhas de conscientização, atendendo aos princípios da participação popular e da universalidade fixados pela Conferência de Alma-Ata de 1979, a qual também já discutimos aqui.

Ocorre que, no caso de certos gestores públicos brasileiros, em especial do presidente da República e dos governadores e prefeitos que lhe são lacaios, a ideia de que a doença está sobredimensionada parece fruto da insanidade, ignorância, terraplanismo ou como quiserem chamar, quando na verdade ela é o vil cálculo político baseado num dos cânones da economia financeira contemporânea.

Em “Rápido e Devagar”, o economista Daniel Kahneman postulou que a mente humana é regida por dois sistemas, um instintual e outro racional, dos quais um tende a preservar e o outro a calcular. Kahneman, portanto, supostamente prova que o sucesso dos negócios está em romper a crença de que a economia é regida por riscos, argumentando que o medo de arriscar, ou seja, a alegada melhor garantia em preservar, atue como um freio econômico que sai da microeconomia doméstica e chega aos grandes contratos e às compras e vendas de ações. O ideal é, quando e se necessário, assumir e racionalizar eventuais prejuízos no curto prazo, desde que se tenha consciência do processo no curso do tempo.

Não que a obra em si, vencedora do prêmio Nobel de Economia em 2007, seja ruim. Provavelmente, é conhecida e aplicada pelos principais líderes globais. No entanto, sua interpretação mais perversa pode levar a atitudes inescrupulosas e, neste caso, colocar vidas em risco.

O tal primeiro sistema, supostamente neste caso, vê a pandemia como uma ameaça para a humanidade, dada a perda de milhares de vidas humanas num intervalo pequeno de tempo, preenchendo as imagens dos meios de comunicação de uma iconografia tétrica e suscitando a sensação de insegurança. Setores da economia vêem essa perspectiva, portanto, como uma vertente perdedora financeiramente, no bom sentido hiperamericano, em detrimento de um olhar humanista e solidário para a questão. Em sendo assim, o isolamento social seria um desespero irracional, com prejuízos de longo prazo.

O segundo sistema veria a mesma calamidade como uma oportunidade, visto que, abordada de forma supostamente racional (quanto aos negócios), o cálculo é de que os números das mortes são baixos relativos ao contingente populacional, restando ao fim do processo de preservação um prejuízo maior do que os eventuais ganhos se continuar girando a máquina da economia. Trata-se de uma interpretação canhestra, claro, mas que corre à boca dos financistas glutões que se aboletaram nas estruturas de poder no Brasil. Ao fim, calcula-se, aos que restarem da pandemia, que serão absolutíssima maioria na casa 99%, no médio prazo já serão sentidos mais os prejuízos econômicos que as perdas humanas.

A maior parte dos brasileiros, inclusive, sequer conhecerá diretamente uma vítima da doença, o que aguça a sanha dos economistas e empresários, e políticos que com eles calculam seus projetos de poder, contra a única medida preventiva que até o momento tem contido a pandemia no Brasil.

Isto posto, Bolsonaro, menos louco que parece, faz o cálculo baseado no segundo sistema, possivelmente orientado por sua equipe econômica ultraliberal, projetando ganhos políticos no médio prazo ao assumir os prejuízos imediatos como parte do processo. Daí inferir-se não ser impossível que Bolsonaro se fortaleça até meados de 2021, quando puder dizer ao povo brasileiro que, em vão, tentou protegê-lo da debacle econômica. Se ela, aquela altura, estiver mais sentida do que vem sendo a pandemia até agora, ele leva a narrativa. E já restarão apenas um ano e meio para as eleições.

O cálculo é estratégico, baseado em cânones. Bolsonaro não é louco.

