O século XXI é americano?

Apoie o 247

ICL

Antes da Primeira Guerra Mundial, Sartre dizia que era natural ser francês. O que não era natural era ser africano, asiático ou sul-americano. Depois da Primeira Grande Guerra, o natural passou a ser americano do norte. As outras etnias, raças e nacionalidades passaram a ser estranhas, exóticas e algumas, sobrantes ou excedentes (e por isso elimináveis). Digo isso em razão de se considerar razoáveis e/racionais as pretensões americanas em intervir em tudo ou em todo lugar. É sempre em favor da "democracia ", da "liberdade ", da "civilização judaico-cristã " etc. É a imagem da "potência boazinha" que, conhecida por suas responsabilidades globais, intervém para salvar, pacificar, libertar, defender etc.

Com esse discurso messiânico e salvacionista, os americanos - depois da 2ª Guerra Mundial, se auto-elegeram os salvadores da humanidade, intervindo em tudo que se passa no planeta. Curiosamente, a "potência boazinha " não se submete à jurisdição internacional, não respeita as decisões da ONU (ou escolhe a que quer), não respeita a jurisdição do tribunal internacional Penal e não permite que seus cidadãos sejam julgados por crimes de guerra por tribunais estrangeiros. E ainda mantém um verdadeiro "buraco preto" jurídico na base cubana de Guantánamo, com prisioneiros de guerra sem nenhum direito.

Como se pode aceitar como natural uma pretensão imperial e amoral como essa? Agora, surgiu o conflito na Ásia Central. No ex-império soviético. Lá vem a cavalaria norte-americana pronta para "ajudar" a Ucrânia a preservar sua soberania diante da Rússia. Acredita alguém nas razões do direito internacional que esteja inspirando a ação dos americanos?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o 11 de setembro, os americanos acharam um motivo para se intrometer nos negócios da Ásia Central, riquíssima em jazidas de gás natural que abastecem a Europa. Estão ali perto a República Popular da China, o Irã e a Rússia, competidores da hegemonia global norte-americana (todos têm armas nucleares). É mais ou menos claro que o governo americano está manipulando seus aliados da OTAN para impor limites geopolíticos à Rússia e aos outros competidores. Como disse Putin, a Rússia não pode ficar segura com a instalação de uma base militar em seu entorno, como os americanos não se sentiram com os mísseis soviéticos em Cuba. É um jogo estratégico entre potências. E a OTAN, para que tem servido depois do fim da Guerra Fria, para a presença militar na Europa?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.