O selo da morte

Houve uma reunião no Colégio Princesa Isabel, que discorreu entre outras coisas sobre retorno obrigatório de vacinados e não vacinados (inclusive, ignorando a subjetividade de cada um); e sob o foco de um determinismo cruel preferindo docentes com idades biológicas superiores em sala que manterá os mais jovens (com comorbidades) no ensino remoto edit

As políticas públicas estão realmente a serviço do bolsonarismo no Estado do Rio de Janeiro. Através DE FONTE SEGURA, TRAGO A NOTÍCIA DE QUE INSPETORES, OU O QUE O VALHA ESTÃO indo à casa de alunos, como por exemplo, no distrito de PEDRO, RIO EM PETRÓPOLIS e se utilizando do poder de persuasão discricionária propalam a NECESSIDADE DE AULAS PRESENCIAIS, e até negam apostilas a esta clientela sofrida.

Bem, ou melhor, é muito mal que já exista um selo da morte em Escolas; meus queridos progressistas precisamos agir; o Colégio Estadual Princesa Isabel já foi selado como propício estruturalmente para uma Volta às aulas presenciais; e poderíamos chamar de “piada” se não fosse risco de vida; tais edifícios de educação são desprovidos de qualquer tipo de segurança básica em dias não pandêmicos; imaginem no presente momento de guerra.

Houve uma reunião anteontem neste Colégio Princesa Isabel, que discorreu entre outras coisas sobre retorno obrigatório de vacinados e não vacinados (inclusive, ignorando a subjetividade de cada um); e sob o foco de um determinismo cruel preferindo docentes com idades biológicas superiores em sala que manterá os mais jovens (com comorbidades) no ensino remoto. As direções destas instituições alegam inclusive que necessitam, mesmo que lamentando dar o que chamam de “más notícias de retorno" aos professores, pois caso o contrário, serão dispensadas do cargo; e tais seres irresponsáveis preferem “morrer" do que perder tal coroa, mesmo que tão insignificante.

Ninguém merece risco: Dos serventes ao alunos, perpassando pela gestão.

Insignificante; pois abarca uma “autonomia de fantoche” advinda do trono central de políticas senhoriais imutáveis, de um jogo “ já jogado”.

E eu digo que este jogo tem de ser anulado. Principalmente no campo da educação que se supera agora com a necropolítica do extermínio. Os mesmos que informam sobre o tal selo da morte, também informam que uma aluna está com Covid-19, em casa: torpeza e ingenuidade andando juntas?

Ainda bem que a CPI da pandemia poderá convocar o atual governador do Rio de Janeiro para depor. Quem sabe se diante de tal possibilidade a toada do retorno/vilipêndio da Volta às aulas presenciais que ora usa o professorado e o alunado como as cobaias da vez: arrefeça e finde. Do contrário, nós divulgaremos mais dados/fatos ao longo desse processo de carnificina instituído em meio a propagação de um vírus que sofre mutações constantemente: gerando cepas incontroláveis.

