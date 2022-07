O serial killer da democracia ataca de novo

"Bolsonaro chamou os ministros do STF de 'surdos de toga' que 'têm que aprender a se comportar dentro das quatro linhas'", escreve Alex Solnik edit

Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade na convenção em que foi oficializado candidato à reeleição pelo PL, hoje, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

Chamou os ministros do STF de “surdos de toga” que “têm que aprender a se comportar dentro das quatro linhas” e virou o microfone para a plateia gritar o slogan “Supremo é o povo”. Uma cena que remete à famosa palestra na qual seu filho, Eduardo Bolsonaro, em 2018, falou que seria muito fácil fechar o STF:

“Basta um soldado e um cabo”.

Além de ameaçar o livre desempenho da mais alta corte do Poder Judiciário, onde correm processos contra ele, seus filhos e aliados - motivo evidente para abrir processo de impeachment - o atual presidente da República convocou protestos contra o STF para 7 de setembro:

“Vamos às ruas pela última vez” afirmou.

Como de hábito, planeja estragar a festa dos 200 anos da Independência.

Seu discurso também pode ser enquadrado como crime de tentativa de mudança violenta de regime, pois suprimir ou mudar a composição do STF ao gosto do Poder Executivo é golpe de estado.

Tudo isso aconteceu nas barbas do presidente da Câmara, Arthur Lira, testemunha ocular do discurso golpista, que mais uma vez fez cara de paisagem.

É inaceitável um presidente da República golpear abertamente, à luz do dia, todos os dias, até no dia da convenção do seu partido, o estado democrático de Direito. Não sei se ainda vige o velho provérbio:

“Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.

Tem que ser parado antes de virar o serial killer da democracia brasileira.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

