Pesquisa Datafolha apontou que o Partido dos Trabalhadores tem a preferência dos brasileiros. 28% da população se identifica com o PT, enquanto o PSDB e MDB estão em segundo lugar com distantes 2%; PL, PSOL e PDT aparecem com 1% e o PSL, partido que mais elegeu parlamentares em 2018, não pontuou.

Todas as pesquisas de opinião mostram que o haitiano estava certo quando profetizou na cara do presidente: Acabou, Jair!

O guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, jogou a toalha e disse que a ‘briga está perdida’, que Bolsonaro não se reelegerá em 2022. Cuspindo maribondo, disse que foi usado por Bolsonaro como garoto propaganda para se eleger.

É perceptível que a atmosfera na América do Sul, entre o Atlântico e o Pacífico, está sendo reciclada com ares democráticos, que se deslocam pela região afastando períodos nublados para consolidar dias e noites sem nuvens perigosas.

A Economia do governo Bolsonaro só faz crescer o desemprego e a fome, o que fez com que perdesse eleitores da periferia das grandes cidades que devem migrar supostamente para Lula em 2022.

A insistente negação da vacina, agora para crianças, as investigações da CPI, as agressões aos jornalistas, o descaso com o meio ambiente, os constantes constrangimentos no cercadinho e nas lives semanais, os gastos nas motociatas, a mensagem de natal misógina e homofóbica no funk ‘proibidão do Bolsonaro’, o movimento do Centrão exigindo o fim do discurso golpista, deixam Jair Bolsonaro cada vez mais isolado e prisioneiro da sua inegável psicopatia.

Enquanto a estrela de Lula sobe, trazendo esperança, a cruz de Jair o arrasta para o lixo da história. O fascista é rejeitado por 2/3 da população o que torna impossível sua reeleição. Já era, o seu tempo está acabando, Jair!

