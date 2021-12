Em cordel, José Pessoa de Araújo comenta caso do PM que algemou homem negro em sua moto e o arrastou, e pede o fim da Polícia Militar edit

Chicote do Pessoa

O soldado escravocrata e o fim da PM

Por José Pessoa de Araújo

Um soldado de polícia

Em plena atividade

Prendeu um homem suspeito

Sem dó, sem piedade

Amarrou à sua moto

E desfilou pela cidade

Foi uma cena macabra

Que aqui nunca se viu

Situação parecida

Aconteceu no Brasil

Na época da escravidão

Por senhor de escravo vil

Na cidade de São Paulo

A mais rica da Nação

O crime foi cometido

Sem nenhuma explicação

Era um negro torturado

Arrastado pelo chão

Esse cidadão fardado

Que se acha importante

Merece um grande castigo

Por crime repugnante

Por ser agente da lei

Não merece atenuante

Na época da ditadura

Isso sempre acontecia

Só que era no porão de uma delegacia

Hoje se faz em via pública

Na claridade do dia

Esse soldado racista

De ninguém tem o respeito

Foi um crime hediondo

Ele não tem o direito

De fazer essa barbárie

Foi um puro preconceito

Esse soldado merece uma pena exemplar

Ser expulso da polícia

E o seu crime pagar

É um ser tão desprezível

Temos que o isolar

Com certeza esse soldado

É um desequilibrado

Segue um tal capitão

Que vive encastelado

Na capital federal

Que pelo povo é detestado

Uma polícia fascista

Que já não tem serventia

Trata o pobre no cacete

Protege a burguesia

Por mim seria extinta

Pra acabar com a tirania

A Polícia Militar

Precisa ser extinguida

Com tanta atrocidade

Não vejo outra saída

Concordo com o PCO

Ela tem que ser banida

