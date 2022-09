O turbilhão Latino-Americano

Apoie o 247

ICL

Em poucos dias ou semanas, a América Latina define seu futuro. O atentado à Cristina, o referendo chileno, as eleições brasileiras, em suas consequências, fazem com que o continente termine o ano com uma fisionomia distinta, para melhor ou para pior.

O certo é que a América Latina se reafirma como o epicentro dos grandes combates políticos contemporâneos. Foi aqui que o neoliberalismo teve mais e mais radicais governos. Foi aqui que surgiram os governos antineoliberais e os principais líderes políticos da esquerda no século XXI.

É aqui onde seguem se dando os enfrentamentos mais importantes do nosso tempo. Aqui, onde se define a morte ou a sobrevivência do neoliberalismo.

Em todos os países o embate entre a esquerda e a direita assumiram novas formas. Com uma esquerda antineoliberal e uma direita radicalizada, assumindo o discurso do ódio.

O atentado à Cristina foi o episódio que mais expressa esse discurso e suas criminosas consequências. Foi ali que a extrema direita passou das palavras aos fatos, com a escalada de ameaças contra Cristina, Alberto Fernández e a democracia argentina, disparou o gatilho.

O país, envolvido em uma guerra econômica em torno da sabotagem do grande empresariado, pelo apelo à subida indiscriminada de preços como forma de multiplicar seus lucros e sabotar o governo, apelou a formas políticas para tentar golpear duramente a esquerda, pelo atentado contra Cristina. Os disparos assassinariam a principal líder argentina, mas também a democracia argentina.

As mobilizações populares de defesa da democracia e da Cristina e as tentativas de Alberto Fernández de montar um acordo nacional de defesa da democracia, podem mudar o panorama político do país. Mas a direita, depois de declarações formais de condenação do atentado, não demonstra disposição de um grande acordo formal pela paz. Retomam acusações de que o governo se utilizaria do atentado para atacar a eles, instrumentalizando a situação.

As próximas semanas serão decisivas para o futuro econômico e político do país, projetando-se até mesmo o cenário das eleições presidenciais do próximo ano.

As eleições brasileiras têm uma provável eleição do Lula no seu grande elemento novo. Resta saber se ele conseguirá triunfar no primeiro turno, no começo ou no fim de outubro. A direita reúne todas suas forças para, consciente da incapacidade de Bolsonaro de se reeleger, retomam e intensificam o antipetismo, para tentar fazer com a que definição se dê no segundo turno, para tentar impedir que a vitória do Lula chegue logo no primeiro turno, com um novo presidente muito forte.

De qualquer maneira, a provável eleição do Lula será o avanço mais significativo com que poderá contar a América Latina, junto com os governos do México, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, de Honduras, para coordenar suas forças na luta contra o neoliberalismo.

O referendo chileno agrega um elemento novo. A reversão dos resultados anteriores, como resultado de uma brutal campanha da direita, como o Chile não havia ainda conhecido, coloca dilemas novos e complexos para o governo de Boric.

Por que e como se deu essa reversão? É tema para análises mais detidas, mas se pode dizer, pelo menos, que existem três níveis da derrota.

A primeira foi uma derrota política. A direita soube flexibilizar suas posições, escondendo o retorno da constituição do Pinochet, para afirmar sua disposição a aceitar uma nova constituição, mas feita de outra maneira – sem a paridade de gênero, sem a bancada indígena – e com prazos mais longos. Ganhou a setores de centro e até mesmo da esquerda moderada – do Partido Socialitas e da Democracia Cristã -, que expressaram sua adesão à rejeição.

Enquanto que a posição a favor do governo foi incapaz de reter sequer mais do que a metade dos votos dos que tinham votado a favor de uma nova constituição. Acreditou que a boa proposta de nova constituição, por si só, serviria para atender os votos dos que eram a favor da Convenção Constituinte.

A diminuição rápida do apoio ao governo de Boric – 38% - já nos primeiros meses do governo, que tardou para reagir e retomar a iniciativa, com projetos que atendam as necessidades da população, ajudou a derrota política.

A segunda foi uma derrota midiática. O Chile viveu a mais brutal campanha de fake news que o país tinha conhecido – concentrada na desqualificação mentirosa do que acontecia na Convenção e do comportamento dos seus membros, no que o governo estaria preparando (desde que se mudaria a cor da bandeira chilena até que os mapuches teriam direito de veto sobre tudo o que governo fizesse, entre outras).

Não houve um comando político e midiático da campanha pelo Aprovo, que buscasse responder a essas mentiras, que correram soltas o tempo todo da campanha. A opinião pública se revelou fortemente contra a Convenção e o governo, estendendo isso à rejeição do novo projeto de constituição.

O terceiro nível da derrota se deu a nível de massas. A Frente Ampla e os movimentos sociais.

Não revelaram ter capacidade de levar a campanha pelo Aprovo a nível de massas, em todo o país. O tamanho e a extensão da derrota, em todas as regiões do Chile, até mesmo na região metropolitana, bastião da esquerda, expressa isso.

O isolamento em relação ao sentimento das pessoas tomou por surpresa um resultado tão consistente de rejeição à nova constituição, não captado pelos dirigentes da campanha do Aprovo.

Como reagirá o país a essa derrota? A mídia se encarrega de concentrar o ônus da derrota no governo. Os setores de centro e esquerda moderada proporão seu ingresso ao governo, como forma de romper o isolamento do governo.

O discurso de Boric em cadeia nacional foi muito bom, um discurso de estadista, que assimila o resultado, mas reafirma os objetivos do movimento de 2019, de dotar o Chile de uma nova constituição, democrática, que vire de vez a página do pinochetismo e do modelo neoliberal.

Em torno da reforma do governo e da convocação de uma nova constituinte se darão as disputas mais importantes, que revelarão como o Chile sai da derrota e que força tem a esquerda para retomar a iniciativa. Fundamental, antes de tudo, é a unidade em torno da defesa do governo. Em segundo lugar, que o governo tome medidas que defendam as necessidades imediatas da população, assim como atendam as preocupações com a segurança pública, entre outras.

O atentado à Cristina e a derrota do referendo no Chile reforçam a centralidade da disputa midiática, da opinião pública, a importância decisiva da disputa ideológica, cultural, de valores, que termina sendo a grande alavanca dos grandes acontecimentos políticos. O turbilhão latino-americano não se deterá, nem com a provável vitória do Lula. O continente continuará a ser o epicentro das grandes lutas no mundo contemporâneo, assim como a seguir projetando e consolidando seus líderes como os principais líderes da esquerda no século XXI.

Mas a América Latina tem que se valer dos governos conquistados – México, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Honduras, ao que se somará o do Lula, - para enfrentar coletivamente o conjunto de problemas que enfrenta o continente. Há uma grande maioria política nova na América Latina, que deve servir de alavanca para realizar transformações de fundo no continente – a nível econômico, político, social, midiático -, para que o turbilhão sirva para a construção de uma América Latina menos desigual, mais justa, mais solidária, mais democrática.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.