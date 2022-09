O último Baile do Bloco Amantes de Lula antes do 1° turno

Apoie o 247

ICL

Por Camilo Duarte, no Diário Causa Operária

O que é o Bloco

O Bloco Amantes de Lula é uma atividade que surgiu como um bloco carnavalesco, mas logo tornou-se na expressão da campanha eleitoral do Bloco Vermelho na Paraíba. O eixo comum desse grupo é a luta contra o Estado de exceção imposto pelos golpes de 2016 e 2018 e a mobilização popular pela candidatura presidencial do Lula em 2022.

Com o desenvolvimento das atividades do Bloco Amantes de Lula e de parcerias com outros projetos foi criada a Feira Comunitária Luta Castelo. A Feira é composta majoritariamente por expositores das comunidades do bairro Castelo Branco. Ela tem início na tarde antes do Baile, seguindo concomitante ao mesmo, agregando na última versão mais de 30 expositores, oficinas, apresentação e centenas de visitantes, tornando-se um eixo da comunidade.

Além de seu caráter cultural e recreativo, o Baile do Bloco Amantes de Lula e a Feira Luta Castelo são eventos políticos que aglutinam as forças favoráveis à campanha do Lula. Estes eventos unificam o maior número de forças de esquerda na cidade.

Baile e Feira com mais de 400 pessoas

A última atividade, no dia 13 de agosto, reuniu mais de 400 pessoas. Esses números expressam o acerto político da atividade e o potencial de mobilização da campanha Lula Presidente em 2022.

É, sem dúvida, a maior atividade independente da burguesia e da máquina estatal na Paraíba. Demonstra também qual deve ser a orientação política correta à esquerda neste momento de luta contra os ataques imperialistas. Colocando a luta contra o imperialismo, e a independência perante o mesmo, como pontos essenciais para unificação da esquerda e mobilização popular.

O último evento antes do 1° turno

Superando todas as dificuldades impostas pela burguesia, através principalmente das candidaturas da esquerda pequeno-burguesas, bem como o atropelo e assédio das máquinas administrativas dos governos estadual e municipal, o Baile do Bloco Amantes de Lula e da Feira Luta Castelo, conquistaram um espaço no cenário político paraibano, abrindo uma via de mobilização independente.

A próxima atividade, no dia 10 de agosto, será a última antes do 1° turno do pleito de 2022 e servirá como um momento de apoio à militância e preparação para a luta. Deixando claro que a eleição é apenas uma disputa, sendo essencial a organização para ela e os momentos posteriores.

A luta de classes permanecerá após as eleições, assim como a necessidade de atendimento dos interesses dos trabalhadores, que só poderão ser atingidos por meio da luta. Por isso a necessidade de organização política dos trabalhadores como classe e debate consciente de seus programas e organizações.

Articular os comitês e mobilizar as bases por Lula Presidente

O diferencial do Bloco Vermelho no País, e do Bloco Amantes de Lula na Paraíba, é a capacidade de reunir as bases militantes que desejam lutar contra o regime de exceção imposto pelo imperialismo. Na cidade de João Pessoa é a atividade que mais reuniu militantes de forças políticas distintas da esquerda, e que formam uma unidade prática contra o regime golpista instalado no país.

Essa política combativa, gerou um polo de articulação e organização dos comitês de campanha presidencial do Lula no estado. E se conforma como um germe da organização das futuras mobilizações regionais.

Temos que defender essa política frente aos assédios da direita e ataques da esquerda, permitindo seu pleno desenvolvimento. Essa intervenção é essencial para elucidar o cenário político local, permitindo uma perspectiva de caráter mais claro e progressista para as mobilizações regionais.

Venha conosco!

Seguindo a tradição das últimas atividades, a do nosso bloco ocorrerá neste final de semana, segundo sábado, dia 10 de setembro. Nosso esforço será concentrado em mobilizar ainda mais pessoas em torno da campanha Lula Presidente 2022.

Além da unidade para disputa eleitoral imediata, nossos esforços são unificar a militância de esquerda para o momento posterior às eleições. Servindo com um canal a tendência de mobilização da população, fazendo propaganda e agitação nas comunidades, contribuindo na organização da luta dos trabalhadores.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.