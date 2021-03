O valor da renda emergencial e a segurança alimentar-nutricional segundo Jean Marc von der Weid

Além do fato de precisarmos de uma política nacional de segurança alimentar temos de levar em consideração a análise de Jean Marc von der Weid, ex-presidente da UNE (1969/1971), fundador da ONG AS-PTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, sobre o auxílio emergencial referido a cesta básica e ao aumento dos custos para alimentar as famílias edit

O quadro da pandemia exige medidas mais amplas e profundas que enlaçam a sobrevivência e o distanciamento social como duas faces da moeda da vida. Aquela em que a vida é mais importante que a bolsa.

No meio do debate sobre a conjuntura a questão da fome retornou ao centro do debate nacional. Além do fato de precisarmos de uma política nacional de segurança alimentar temos de levar em consideração a análise de Jean Marc von der Weid, ex-presidente da UNE (1969/1971), fundador da ONG AS-PTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, sobre o auxílio emergencial referido a cesta básica e ao aumento dos custos para alimentar as famílias.

“Estou preocupado com os valores da ajuda emergencial. O congresso pode alterar a MP do Bolsonazi que define uns valores muito insuficientes e um número de beneficiários menor que a metade do necessário. Sem pelo menos 90 milhões recebendo um mínimo de 700,00 reais não vai ser possível garantir as condições de um lockdown para valer. E vai ser preciso importar alimentos e subsídiar os preços para a ajuda pelo menos garantir o de comer. 700,00 já é pouco porque o custo da cesta básica está entre 630,00 e 690,00 reais e a inflação dos alimentos está em 20%, sendo que arroz, feijão e óleo de soja tiveram aumentos de 105%, 53% e 103%, respectivamente. E o preço do botijão de gás de menor tamanho chegou a 80,00 reais. O prato feito subiu de 9,00 para 12,00 ou 13,00 reais em média, em São Paulo. Os 175,00 reais da ajuda para solteiros pagam 15 PFs. Uma refeição a cada dois dias. A fome vai afetar dezenas de milhões e derrubar qualquer lockdown. No pior dos mundos dois dos quatro cavaleiros do apocalipse estão a todo galope: a peste e a fome. Que os deuses nos protejam mas tratemos também de nos ajudar pressionando o congresso para votar uma ajuda de pelo menos 700,00 reais e um número de beneficiários de 90 milhões.”

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.