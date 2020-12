O valor de uma vida

A maioria das crianças amam o futebol e sonham em um dia defender as cores de um clube profissional, de preferência o seu clube de coração. Agora imaginem boa parte delas conseguindo realizar o sonho de pertencer às categorias de base do clube mais popular do Brasil. Ao chegar ao Ninho do Urubu, para muitos era a realização de um sonho. Mas infelizmente, por negligência no dia 8 de fevereiro de 2019, ocorreu um incêndio nas dependências do alojamento dos garotos e a tragédia que já era anunciada, concretizou-se. O saldo da mesma fez com que alguns garotos ficassem feridos e dez deles se tornaram vítimas fatais, deixando para trás o sonho de dias melhores para si e seus familiares. O que antes era alegria em tão pouco tempo tornou-se tristeza.

Responsabilizado pela justiça pelo ocorrido, o Clube Regatas Flamengo vem a todo custo procrastinando para não indenizar as famílias enlutadas. Para tanto, alega que o valor arbitrado pela justiça não corresponde ao que os garotos ganhavam. O argumento apresentado pelo clube chega ser vergonhoso para o investimento que é feito no clube a começar pelo elenco profissional e a contratação de mega-treinadores. Entretanto, reluta em pagar um valor simbólico as famílias que perderam seus filhos. Ou será que a vida delas só tinha valor para o clube enquanto defendiam as cores rubro-negras? A pecúnia não trará de volta os garotos, mas ameniza as dificuldades que os familiares enfrentam, já que parte delas dependiam do que os atletas recebiam.

