O vírus e o micro-ondas

O jornalista Alex Solnik registra mais uma fala da médica Luana Araújo na CPI que "merece entrar no rol de frases célebres da história do Brasil"

Por Alex Solnik

A resposta demolidora de Luana Araújo a um dos senadores cloroquiners, que esgrimia, pela enésima vez a tese do tratamento precoce e do vale-tudo “para salvar vidas”, ontem, na 15a sessão da CPI da Covid, merece entrar no rol de frases célebres da história do Brasil:

“Se eu colocar o vírus no micro-ondas ele morre, senador. Nem por isso vou mandar meu paciente entrar no forno duas vezes por dia”.

