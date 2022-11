O voto é soberano: é hora de reorganizar o Brasil

As manifestações, todas elas, são aceitáveis, quando a prioridade é o bem-estar da sociedade. Não essas que estão ocorrendo no Brasil nesse momento edit

As manifestações, todas elas são aceitáveis, quando tem como prioridade o bem-estar da sociedade. O processo eleitoral configura a vontade da sociedade brasileira. Com o voto, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente, e esse princípio é fundamental para garantir a democracia.

É hora de reorganizar o Brasil, é o momento de conduzir um novo programa e um novo projeto de governo para o bem estar da sociedade brasileira, para recuperar a economia do nosso país, para a afirmação de uma educação e saúde públicas mais fortes, e de uma série de outros serviços que servem para a manutenção do nosso povo.

As manifestações, todas elas são aceitáveis, quando a prioridade é o bem-estar da sociedade. Não essas manifestações que estão ocorrendo no Brasil nesse momento, como ação de tentar negar a legitimidade do processo eleitoral, contra a democracia e contra à nossa constituição.

As manifestações que estão aí, são contraditórias aos interesses do nosso povo. Perdemos as eleições em 2018, como Partido dos Trabalhadores, não fizemos manifestações abusivas, nem inviabilizamos o desenvolvimento do país, ou criamos situações de caos para o nosso povo.

Estas manifestações não são aceitas, pois ferem os princípios legais. São expressões da ira e da raiva, que foi montada em cima das mentiras, das fake news e de um processo de condução equivocada de um governo que não tem compromisso de desenvolvimento com o nosso povo, que não tem respeito pela educação, pela saúde e muito menos pela vida. De um governo que, o tempo inteiro, propôs a arma e a violência, em detrimento da paz.

Como parlamentar digo que estas manifestações, que tentam vincular aos caminhoneiros, não têm nada haver com estes profissionais. A sua maioria está impossibilitada de desenvolver sua atividade. São, na verdade, manifestações orquestradas pela elite financeira e pela burguesia, que não aceita a derrota e não tem respeito pelos interesses do nosso povo e não tem compromisso com a democracia do nosso país.

Me junto às forças populares e parabenizo todo o povo brasileiro que está em defesa da legitimidade do resultado das eleições. Nossa representatividade tem de ser respeitada no plano federal, com Lula presidente para a melhoria da condição de vida de todo o povo brasileiro.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

